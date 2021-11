Congresista Camones: “No me sumo a ningún pedido de vacancia”

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, afirmó que no se ha sumado a ningún pedido de vacancia presidencial, a propósito de la reunión que sostuvo con el excongresista de Alianza para el Progreso (APP), César Combina, quien estuvo promoviendo una solicitud de remoción contra el mandatario Pedro Castillo.

Al respecto, señaló que, si bien el gobierno comete demasiados errores que perjudica a la gobernabilidad del país, ella respeta la institucionalidad de los poderes del Estado. En ese sentido, recalcó que no se adhiere a ningún pedido y que la visita de Combina fue para tomar conocimiento de su propuesta.

“Quiero dejar en claro este tema. Tomé conocimiento del asunto en ese momento. No se trata de que la visita sea que yo me haya sumado a un pedido de vacancia. Como todos pueden saber, yo he mantenido una postura en pro de la gobernabilidad, de siempre respetar la figura de la presidencia como también de la institucionalidad del Congreso” , dijo la parlamentaria de APP en entrevista a Exitosa.

Sobre la crisis en el sector defensa, la legisladora Camones expresó que el presidente Castillo está generando un nuevo clima de inestabilidad política. Comentó que desde el Congreso esperan que la renuncia de Walter Ayala sea aceptada y que mientras más pase el tiempo sin una resolución perjudicaría la confianza sobre la primera ministra Mirtha Vásquez.

“Vemos un ausentismo de Mirtha Vásquez. No da declaraciones hasta el momento. Aparentemente, pareciera que hay una crisis política ahí que posiblemente termine en un resultado que no muchos deseamos”, opinó.

Avión Presidencial

En relación al discurso sobre los 100 días de gobierno del presidente Castillo, la primera vicepresidenta del Congreso reconoció la labor que se ha realizado en el sector salud. Mencionó que el avance en el proceso de vacunación de la población está evitando una posible tercera ola de contagios. También, saludó la medida del incremento del sueldo básico, aunque la catalogó como populista.

Lo que reprobó del mensaje fue la venta del avión presidencial que lo denominó como “descabellado”.

“Cuál es el beneficio. Vamos a vender un avión que se necesita no tan solo para el traslado de quien es nuestra máxima autoridad sino también de posibles ayudas en casos de desastres (naturales). (Hay) tantas utilidades que se le puede dar. Ahora, entendería que fuera una gran cantidad de millones (de soles) que se pudieran usar y que pudiera significar un gran cambio de vida para la población cuando en realidad suena a una medida populista ”, sostuvo.

Los cien días

En la misma entrevista, la congresista Lady Camones comentó sobre los 100 días de trabajo del Legislativo. Indicó que no han podido trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo. En ese sentido, señaló que los desacuerdos entre ambas instituciones no provienen del Congreso que, según la parlamentaria, ha mantenido una posición de gobernabilidad.

“Hemos otorgado en dos ocasiones el voto de confianza a dos gabinetes aun con los cuestionamientos, por ejemplo, que traía el gabinete de Guido Bellido. Se apostó por la confianza para empezar a trabajar por la población”, expresó.

Por último, agregó que han elaborado una agenda parlamentaria que ha recogido las iniciativas legislativas que ha presentado el Ejecutivo y todas las bancadas del Congreso.