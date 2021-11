Montoya sobre vacancia presidencial: “Aún no hay consenso, pero se puede llegar a ese punto”

El congresista de Renovación Popular Jorge Montoya expresó que en el Congreso aún no se ha llegado a un consenso para pedir la vacancia del presidente Pedro Castillo, a raíz de la última crisis política que estalló por la supuesta interferencia de Palacio de Gobierno en los procesos de ascensos de la Fuerzas Armadas. Sin embargo, agregó que se podría buscar ese consenso.

“ Aún no hay un consenso generalizado para la vacancia, pero hay muchos que creemos que se puede llegar a este punto por la situación que se está presentando. La burla a las Fuerzas Armadas del presidente al mantener al ministro (Ayala) a cargo de la cartera, esas cosas nos hace pensar que se debe hacer cambios más fuertes”, dijo el legislador de Renovación Popular en RPP.

Por otro lado, cuando se le preguntó por la solicitud de vacancia presentada ante el Congreso por el exparlamentario César Combina, Montoya contestó que rechaza todo tipo de injerencia externa. “El tema de la vacancia lo hace el Congreso dentro del Congreso”, apuntó.

Avión presidencial

El congresista Jorge Montoya también opinó sobre el anuncio del presidente Pedro Castillo, quien señaló que —por un lado— venderá el avión presidencial para usar ese recurso en los sectores Salud y Educación y —por otro lado— que ministros y funcionarios no se trasladarán en primera clase.

“El tema de que no viajen en primera clase, el presidente no sabe que está prohibido hacerlo. Los funcionarios públicos viajamos en clase turista desde hace años. Está desinformado. Con relación a la venta del avión, es una ridiculez mayúscula. No tiene un sentido ni efecto económico. Es una medida populista ”, expresó el parlamentario de Renovación Popular.

También calificó los 100 días de Gobierno de Pedro Castillo como “destrozo” y “nada positivo”. “No ha logrado tener las alianzas que se necesitan para gobernar. Solo ha llevado la contra al Congreso”, puntualizó.