Chiabra sobre permanencia de Ayala en el Mindef: “Que no se dilate algo que no tiene solución”

Las Fuerzas Armadas son del Estado y no del gobierno de turno, dijo el comandante en retiro Roberto Chiabra, en referencia al escándalo de ascensos indebidos denunciado por los excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea, José Vizcarra y Jorge Chaparro, respectivamente.

A 100 días de iniciado el nuevo quinquenio, el congresista de Alianza para el Progreso (APP) mostró su desconcierto por el pase a retiro de José Vizcarra y Jorge Chaparro a solo tres meses de haber asumido el cargo.

“La pregunta que ha quedado pendiente de responder y que lo debe hacer el presidente de la República es: ‘¿Cuál ha sido la falta grave por la cual él se ha visto obligado a cesarlos?’. Es el mayor error político que ha cometido el Gobierno en estos 100 días porque genera inestabilidad en las Fuerzas Armadas”, cuestionó.

PUEDES VER: Generales del Ejército Peruano reportan al presidente favoritismo en ascensos

Durante La Entrevista, lamentó que Pedro Castillo sea mal aconsejado por sus allegados como el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, y el mismo ministro de Defensa, Walter Ayala.

El también exministro de Defensa durante el gobierno de Alejandro Toledo señaló que el problema no radica en los ascensos, los cuales han seguido el debido proceso gracias a las denuncias de los excomandantes generales, sino en la influencia externa que ha intentado ejercer el Gobierno.

El artículo 172 de la Constitución habría sido violado por Pedro Castillo. En este sentido, la Comisión de Defensa del Legislativo ha citado a Ayala para este viernes 12 de noviembre. No obstante, Chiabra alegó que esto no cambiaría en nada el crítico panorama, por lo que terminaría en una posible censura del ministro.

“Yo le diría al presidente que se está demorando mucho de cesarlo en el cargo, es insostenible. El presidente ya ha debido tomar una decisión más rápida y no solo con él, sino con su secretario general. Presidente, que no se dilate algo que no tiene solución”, invocó.

Agregó que el Perú como Estado democrático debería respetar la institucionalidad y no someter a las Fuerzas Armadas como en otros países.

Por último, negó que el Congreso busque promover una moción de vacancia en contra del líder de Perú Libre por infringir la Constitución. Por el contrario, manifestó que están dispuestos a trabajar con el Ejecutivo para acabar con esta nueva crisis.

“El presidente tiene que tener mucho cuidado, tiene que meditarlo bien. Hay una serie de acciones que lo perjudican a él”, precisó.