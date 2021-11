Arequipa: consejero Bernal y sus antecedentes de invasiones

Amenazaba con denunciar a quien lo llamara invasor. Ronal Veto Bernal Huarca, consejero regional de Arequipa, acusado de integrar la red criminal Los Hijos del Cóndor, sostenía que le podían decir de todo en política, menos invasor.

“No tengo denuncia alguna”, le dijo a este periódico antes que la Policía lo detenga. Las investigaciones lo señalan como un personaje clave en la negociación de tierras que favorecerían a los consejeros a cambio de no fiscalizar al gobernador Elmer Cáceres Llica.

Bernal fue también uno de los impulsores de cuestionadas ordenanzas en el consejo regional. Apoyó la venta de tierras para la irrigación de Pampas Bayas pese a que esta se sobreponía al proyecto Majes II. Las investigaciones del Ministerio Público manejan la tesis que los consejeros dieron el visto bueno a dicha propuesta porque de por medio estaba un lote para cada uno de los legisladores.

De igual forma, Bernal pretendió disponer de todos los terrenos de Majes para que se vendan. Sustentó su iniciativa con un informe falso.

Historia de invasiones

Quienes viven en el distrito de Majes (provincia Caylloma), conocen el pasado de Bernal.

Entre e l 2007 al 2009 invadió varias veces los terrenos de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) . Estiman entre 6 a 7 veces. Ex funcionarios de la entidad consultadas manifestaron que lo desalojaban de las tierras entregadas para el proyecto Majes Siguas de manera reiterada a él y su grupo de usurpadores. “Realizamos varias denuncias, ninguna prosperó”, relata la fuente.

Investigaciones de Veto Bernal

Autodema hizo denuncias penales ante el Ministerio Público, sede fiscal de El Pedregal (Majes). La mayoría por usurpación utilizando armas de fuego, pero también por estafa, asociación ilícita, hasta falsedad genérica . De todos los casos, Bernal salió limpio. Casi todas las denuncias fueron archivadas. Pero no es la única entidad que lo acusó. La Municipalidad de Majes también lo hizo, como agraviado junto con Autodema por usurpación. Personas particulares también lo empapelaron por similares casos. En total el consejero enfrentó más de 25 denuncias penales.

Pájaro bobo

Bernal se proclamó apoderado legal y representante de los dueños de “Pájaro Bobo”, la familia Huaco. Esta radica en Estados Unidos. Pájaro Bobo es una finca rústica de 42.000 hectáreas ubicada en el sector denominado “Pampa Baja”, área de influencia del proyecto Majes. Años después (2013) y por mandato del Tribunal Constitucional, Autodema perdió el área y se dispuso que se desmenbre a favor de Michael Huaco Menéndez. Ellos tenían una inscripción más antigua del predio. Huaco Menéndez denunció por estafa en 2009 a Bernal sin éxito . Autodema verificó que Huaco se encontraba en los Estado Unidos y no habría manera de que le otorgara un poder sobre su propiedad. El caso como tantos otros se archivó. Al final Bernal salió beneficiado.

Aparentemente Bernal arregló con Huaco y se hizo de parte de Pájaro Bobo.En la pared de su oficina, en el distrito de Majes, cuelgan dos fichas registrales. Una de 93 y otra de 432 hectáreas adquiridas a S/ 80 000 y S/ 430 000 respectivamente. Son tierras sin agua, por eso los precios bajos.

Aún así, Bernal vende los predios. Ofrece para su proyecto de vivienda Crucero Majes, áreas de 200 metros cuadrados por el precio de S/ 10 000, casas granjas en el Parque Industrial y Villa Paisajista para más lotes habitacionales. ¿Cómo dotar de agua estos proyectos? La Administración Local de Agua Colca-Siguas Chivay, le negó hasta en dos oportunidades la pretensión de usar reservas. Desde su cargo público, Bernal promovió una represa en la cuenca intermedia. Ese embalse dotaría de agua a los colonos de Majes-mientras reparen el canal principal- y por supuesto a las tierras de Bernal y otras asociaciones. Esto explica porqué el consejero promovió en el 2020 lo de Pampas Bayas, asociación que exige 5.200 hectáreas en la cabecera de Majes II.

“Van a usar de fachada a todas las asociaciones actuales y las que puedan haber, para pelear por el agua”. Incluso antes de ser detenido por el caso “Los hijos del cóndor”, Mario Jacobo, presidente de Pampas Bayas ya anunciaba que usaría el canal del proyecto. Una trama complicada que tiene una mejor luz con la investigación a la presunta organización criminal.

Yo le quité tierras a Majes

¿Cómo llegó a ser millonario? Bernal molesto contesta que todas sus propiedades las adquirió con la venta de una de sus empresas. Se trata de SEYSCOM S.R.L., un privado que provee servicios de seguridad a entidades públicas. Bernal fue su fundador y por varios años su gerente (2003-2014). Pero no es la única propiedad que adquirió. Es dueño y gerente del medio de comunicación Radio Difusora La Voz de Majes S.A.C., un colegio y hasta 7 unidades vehiculares. Pero el grueso de sus ingresos está en arriendo y subarriendos. Al año percibe casi millón y medio de soles .

El consejero negó que su fortuna provenga de la venta de terrenos invadidos. Sin embargo, Saturnino Flores, presidente del Frente de Defensa de la Asociación del Espinarenses del distrito de Majes, señala que se habla que gran parte de su riqueza provendría del centro poblado denominado Bloque V de Majes, que Bernal promovió y del que es presidente vitalicio. Incluso el consejero informó que tiene una propiedad en la zona.

“Le he quitado 6,200 hectáreas a la Autodema cuando fui regidor provincial madiante la ley 28099 (...) Mucha gente se ha visto beneficiada, pero no todos de la mejor manera por parte de la Municipalidad de Majes”, sostuvo. Una asociación que se benefició fue precisamente Bloque V que Bernal sostiene adquirió a la comuna. “Lo que he comprado a la municipalidad directamente”, aclara. Todo ese centro poblado ya está totalmente ocupado. “Me siento orgulloso lo que he logrado” indicó Bernal.