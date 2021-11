AAR a Castillo: “Esto no se arregla con un tuit, se arregla sacando al ministro de Defensa”

Nueva crisis. Augusto Álvarez Rodrich lamentó que el presidente de la República, Pedro Castillo, no esté tomando en cuenta la gravedad de la denuncia de los excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea, quienes aseguraron que el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, y el titular del Mindef, Walter Ayala, exigieron que un grupo de oficiales sean promovidos irregularmente.

Este martes 9 de noviembre, el excomandante general del Ejército José Vizcarra se presentó ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República, donde evidenció la presión de funcionarios de Palacio de Gobierno para acceder a ascensos indebidos mediante chats de WhatsApp.

No obstante, no es la única denuncia. Según un reportaje de La República, habrían más favoritismos. Los generales de brigada Julio Domínguez Pasco y Marco Campos Gerónimo comunicaron al mandatario Pedro Castillo que durante el proceso de ascensos en el Ejército se registraron actos indebidos para favorecer a determinados oficiales que postulaban al grado de general de división.

Mediante un tuit, Castillo Terrones ratificó su respeto irrestricto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Pero AAR alegó que este mensaje no soluciona el problema del Ejecutivo.

“Cuando se ve el concepto de meritocracia, parece que este Gobierno no lo tiene bien planteado. No le interesa la meritocracia. Esto no se arregla con un tuit, se arregla sacando al ministro de Defensa”, criticó.

Pese a que Walter Ayala había puesto a disposición su cargo, el titular del Ministerio de Defensa manifestó que seguirá al frente de la cartera. “Si estoy acá ahora es porque tengo la conciencia limpia”, dijo a las afueras de la Casa de Pizarro.

Rodrich recalcó que la única manera de resolver esta crisis es removiendo a Walter Ayala del Ministerio de Defensa; de lo contrario el panorama para Pedro Castillo se complicaría.

“El ministro de Defensa dice que no se va, esto lo único que va a hacer es agravar la crisis política. Sospecho que la que está hoy día en graves problemas en la premier Mirtha Vásquez”, advirtió el periodista.