100 días de Pedro Castillo: ¿qué dijo el presidente de la República en su balance de Gobierno?

Luego de haber cumplido 100 días como presidente de la República, Pedro Castillo brindó, este miércoles 10 de noviembre, un discurso en la plaza de Armas de Ayacucho, en el que hizo un balance sobre lo hecho por su Gobierno. Entre los temas principales estuvieron la denominada segunda reforma agraria, la renegociación y masificación del gas, y las proyecciones de crecimiento del PBI para el cierre del 2021.

No se hicieron expropiaciones

Antes de abordar lo hecho durante los primeros 100 días de gobierno, Pedro Castillo se expresó contra las fuerzas de oposición que, según explicó, advertían desde la campaña electoral que no se respetaría la propiedad privada de los ciudadanos.

“Desde la campaña y al iniciar este Gobierno, me decían ‘comunista’ y que les voy a quitar sus propiedades. Yo pregunto: han pasado 100 días. ¿A alguien le he quitado sus casas o sus ahorros?, ¿a alguien le he expropiado? Puras mentiras ”, refirió desde la plaza de armas de Ayacucho.

Segunda reforma agraria

Respecto a la denominada segunda reforma agraria, el mandatario recalcó que dicha iniciativa tampoco implicaba que se realicen expropiaciones. “El Estado no puede estar de espaldas al Perú profundo. La segunda reforma agraria no significa expropiación ni confiscación ; son acciones concretas en favor de la agricultura”, afirmó.

“ En las próximas semanas y meses daremos un nuevo impulso a la conectividad rural, acceso a créditos, apoyo técnico, compras públicas de alimentos, siembra y cosecha de agua, entre otros . Vamos a reivindicar a más de 2 millones de hombres y mujeres del campo y colocar a la agricultura en el sitio que le corresponde”, agregó

Reactivación económica

Sobre la recuperación económica del país tras la crisis generada por el coronavirus, el presidente Pedro Castillo señaló: “Hemos logrado un gran avance del proceso de vacunación, el mismo que está permitiendo una rápida reactivación económica en el país. El Ministerio de Economía y Finanzas ha proyectado que este año la economía peruana crecerá 10,5%, pero el Banco Central de Reserva estima que sería 11,9% y muchos analistas piensan que superará el 12% ”.

Aumento del sueldo mínimo a S/ 1.000 mensuales

Por otro lado, respecto al ámbito laboral, Pedro Castillo precisó que su gestión elevará la remuneración mínima actual, establecida en 930 soles. “A partir de diciembre ningún trabajador formal ganará menos de 1.000 soles mensuales hasta aumentar el sueldo mínimo”, adelantó.

Renegociación y masificación del gas

El presidente de la República señaló que su gobierno ya inició el proceso de renegociación del contrato del gas de Camisea. “Iniciamos el proceso de renegociación del contrato del gas con el consorcio de Camisea, pero reitero que toda conversación se hará dentro del marco legal y constitucional vigente”, aclaró.

Además, explicó que “se tomó la decisión firme” de realizar la masificación del gas para todo el Perú. En ese sentido, indicó que este proceso tuvo su inicio con las regiones de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Puno, Ayacucho, Tacna, entre otras regiones.

Retorno a clases presenciales

Sobre el regreso de los escolares a las clases presenciales en los colegios, tras más de un año y medio de haber estado restringidas, el mandatario anunció que el próximo año serán retomadas.

“En marzo del 2022 volveremos a las clases presenciales. Y para eso, debemos tener maestros con seguridad en su trabajo, que ya no estén con contratos temporales” , indicó.

Avances en vacunación contra la COVID-19

Pedro Castillo se refirió también al desarrollo de la vacunación contra la COVID-19 en el Perú. El presidente de la República destacó las cifras sobre cómo marchan las inmunizaciones para la ciudadanía.

“Cuando empezó el Gobierno del pueblo solo habían vacunado al 15% de la población. En 100 días, hemos logrado vacunar a cerca del 60% de la población objetivo” , destacó.

Ley para que acusados por corrupción no participen en política

Otro anuncio del presidente fue, desde el Ejecutivo, se presentará un proyecto de ley ante el Congreso “para prohibir que personas que tengan acusación fiscal no sean candidatos”.

“Necesitamos limpiar la política, los peruanos estamos cansados de que personas acusadas por actos de corrupción participen en política (...) Hoy hemos presentado un proyecto de ley ante el Congreso para que se prohíba a las personas que tienen acusación fiscal y estas no puedan ser candidatos de elección popular. Nunca más acusados por actos de corrupción o jefes de bandas criminales deben participar en política ”, señaló Pedro Castillo.

Discurso completo de Pedro Castillo