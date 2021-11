Pedro Castillo: “Venderemos el avión presidencial para usar esos recursos en salud y educación”

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que venderá el avión presidencial como parte de una política de austeridad que asumirá su gestión. Durante su exposición del balance de sus 100 días de Gobierno en Ayacucho, el mandatario anunció que el dinero que reciban por la venta de este vehículo aéreo será destinado para los sectores salud y educación.

“Venderemos el avión presidencial, recursos que serán utilizados en la salud y educación de los niños del Perú” , expresó el jefe de Estado, durante su discurso en Ayacucho.

En esta línea, Pedro Castillo anunció que como parte de las políticas de austeridad que piensa asumir, firmará una norma para que los funcionarios públicos viajen en vuelos comerciales: “Desde que ingresé al gobierno he podido observar que muchos funcionarios públicos tienen muchos privilegios. Por eso anuncio que hoy voy a firmar una norma que prohíba que ningún funcionario público viaje vía área en primera línea. En un Gobierno del pueblo, los funcionarios viajarán como cualquier ciudadano de la patria” , agregó.

El anunció sobre la venta del avión presidencial fue brindada en ausencia de Mirtha Vásquez, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien no viajó a Ayacucho para la presentación del presidente Pedro Castillo, en lo que fue su balance de sus primeros 100 días de su gobierno. El mandatario arribó a la mencionada región al promediar las 8.00 a. m. y fue recibido con los honores correspondientes.

Avión presidencial fue mencionado en los descargos de Walter Ayala

El último martes, el ministro de Defensa, Walter Ayala, negó que exista alguna irregularidad en los cambios promovidos por el Gobierno dentro de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, luego de ser acusado por el ex comandante general del Ejército, José Vizcarra, de presionarlo para ejecutar ascensos irregulares dentro de la institución. El titular del Mindef señaló que estas declaraciones obedecen a un interés político.

Walter Ayala señaló que los “verdaderos motivos” de la destitución de dichas autoridades en el Ejército se debieron a otras razones. Entre los que destacarían encargos hechos por el presidente Pedro Castillo que estos no habrían cumplido.