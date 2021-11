Castillo: “Nunca más acusados por corrupción, ni jefes criminales, deben participar en política”

El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que “ningún acusado por corrupción” participará en elecciones, pues mencionó que desde el Gobierno presentará un proyecto de ley ante el Congreso “para prohibir que personas que tengan acusación fiscal no sean candidatos”. Esto, durante su discurso del balance de los primeros 100 días de su Gobierno desde la región de Ayacucho.

“Necesitamos limpiar la política, los peruanos estamos cansados de que personas acusadas por actos de corrupción participen en política ”, exclamó el jefe de Estado este miércoles.

Asimismo, añadió: “Hoy hemos presentado un proyecto de ley ante el Congreso para que se prohíba a las personas que tiene acusación fiscal y estas no puedan ser candidatos de elección popular. Nunca más acusados por actos de corrupción, o jefes de bandas criminales deben participar en política ”.

Seguidamente, el mandatario sostuvo que quedan prohibidas “las puertas giratorias” donde funcionarios tienen “la mala costumbre del mas vivo” de ingresar al Estado solo para ocupar “intereses particulares”.

Por otro lado, Pedro Castillo recalcó que su Gobierno no realizó ningún tipo de expropiación a la ciudadanía. Además, se expresó contra las fuerzas de oposición que, según explicó, advertían desde la campaña electoral que una eventual gestión del profesor cajamarquino no respetaría la propiedad privada de los peruanos.

“Desde la campaña y al iniciar este gobierno, me decían ‘comunista’ y que les voy a quitar sus propiedades. Yo pregunto: han pasado cien días de mi gobierno. ¿A alguien le he quitado sus casas o sus ahorros?, ¿a alguien le he expropiado? Puras mentiras ”, refirió desde la plaza de armas de Ayacucho.

Luego, el mandatario se dirigió a la clase empresarial: “Desde esta plaza histórica, hago un llamado a los empresarios a que inviertan en nuestra patria y vengan para generar empleo para nuestra gente, con respeto y trato digno para los trabajadores del país”, refirió.