Ayala sobre ascensos en FF. AA.: Ha vendido humo la gente que quiere desestabilizar al Gobierno

El ministro de Defensa, Walter Ayala, negó que exista alguna irregularidad en los cambios promovidos por el Gobierno dentro de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Pese a poner su cargo a disposición luego de la polémica, señala que las versiones expresadas por los excomandantes retirados obedecen a un interés político.

“Si yo estoy acá, ahorita, es porque tengo la consciencia tranquila, la consciencia limpia (...) Para mí, los señores (excomandantes) generales se han metido ya en un terreno político” , declaró ante la prensa.

“Entonces, hay algunas cosas (funciones) que son de las Fuerzas Armadas, que son de los ministros (...) Pero pienso que todo el Perú se ha dado cuenta que ha vendido humo, una vez más, gente que quiere desestabilizar al Gobierno” , añadió.

En esa línea, señaló que los “verdaderos motivos” de la destitución de dichas autoridades en el Ejército se debieron a otras razones. Entre los que destacarían encargos hechos por el presidente Pedro Castillo que estos no habrían cumplido.

“Si ustedes quieren saber por qué salieron, creo que hay un montón de razones. Solamente les voy a decir dos, creo, porque son como cinco. Cuando ellos ingresan a trabajar, todos en general, hace más o menos 100 días, se le deja tarea a cada general. El presidente les pide que le den un plan de trabajo, que convoquen a los batallones de ingeniería y que hagan las maquinarias. Nunca cumplieron con hacerlo” , sostuvo.

“El avión presidencial nunca salió. Dijeron ‘Este mes’, ‘El otro mes’, ‘En 15 días’, ‘Una semana’... Estamos 9 de noviembre y no hay avión presidencial. Cada vez que vamos a provincia estamos yendo en un avión de las Fuerzas Armadas y (...) y habiendo un ente del Estado que se dedica a reparar aviones, si eso no se llama deficiencia, no sé cómo se llama ”, señaló.

Walter Ayala asistirá al Congreso

Por otro lado, el titular del Ministerio de Defensa anunció que asistirá a la citación que le hizo la Comisión de Defensa del Congreso de la República, programada para los días 10 y 11 de noviembre.