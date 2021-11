Pedro Castillo EN VIVO: presidente lideró sesión del Consejo de Ministros

El gobierno de Pedro Castillo Terrones cumplió 100 días desde que asumió el cargo el pasado 28 de julio. En poco más de los tres primeros meses, el jefe de Estado tuvo que elegir a dos gabinetes ministeriales — el primero que fue dirigido por Guido Bellido y el actual que conduce Mirtha Vásquez— tres ministros del Interior y una evidente ruptura con la bancada oficialista de Perú Libre que lo llevó a Palacio de Gobierno.

En Vivo: últimas noticias del presidente Pedro Castillo hoy, martes 9 de noviembre 09:08 Walter Ayala tras polémica por ascensos presuntamente irregulares: "Pongo mi cargo a disposición" El ministro de Defensa, Walter Ayala, informó que puso su cargo a disposición del presidente de la República, Pedro Castillo. Este anuncio se da luego de que el ex comandante general del Ejército, José Vizcarra, denunciara que fue presionado desde el Ejecutivo para ascender a dos coroneles de forma irregular, según su versión. “Pongo mi cargo a disposición al señor presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia. Excelentísimo presidente”, manifestó el funcionario a través de su cuenta de Twitter.

La situación en torno al mandatario continúa con sus turbulencias. El último lunes se conoció que los recientes cambios en los altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú no se habrían realizado de manera correcta, ya que el excomandante José Vizcarra confirmó que sí tuvo presión desde el Gobierno para ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, no obstante, al negarse a dichos pedidos fue pasado al retiro sin previo aviso y solo tres meses después de llegar al cargo. Lo mismo manifestó el ex general del aire Jorge Chaparro Pinto, quien durante su discurso de despedida manifestó que desconoce los motivos de su salida repentina de la institución castrense.

Conocido el caso, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y otros legisladores mostraron su preocupación. En esa línea, Jorge Montoya informó que presentarán de inmediato la moción la interpelación contra el titular de Defensa, Walter Ayala, por los inapropiados sucesos ocurridos dentro de las FF. AA. En tanto, Chaparro Pinto y José Vizcarra están invitados a la Comisión de Defensa para las 3.00 p. m. de este 9 de noviembre, donde explicarán sobre los hechos que ocasionaron la conclusión de sus nombramientos como comandantes generales de la FAP y del Ejército, respectivamente.

Asimismo, Castillo Terrones presidió la reciente sesión del Consejo de Ministros — actividad que se realiza habitualmente los miércoles — pero por motivos de viaje del presidente a Ayacucho, donde dará cuenta de los 100 primeros días de su mandato, la reunión se adelantó y en ella abordaron temas como la seguridad ciudadana, la lucha contra la pandemia, la masificación del gas natural, la reactivación del turismo, entre otros.