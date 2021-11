Presidente Pedro Castillo se reúne en Palacio con jefes del Ejército

El presidente Pedro Castillo mantiene una reunión con los altos mandos del Ejército en Palacio de Gobierno luego del escándalo protagonizado por el ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario de Palacio, Bruno Pacheco, que intervenieron en los ascensos de los miembros de las Fuerzas Armadas sin respetar la meritocracia, según lo reveló el ex comandante general José Vizcarra.

En el encuentro están presentes el comandante general de la Marina de Guerra del Perú, Alberto Alcalá; el comandante general del Ejército, Walter Horacio Córdova Alemán; y de la Fuerza Aérea, Alfonso Javier Artadi Saletti .

Como se informó, además de la denuncia efectuada por Vizcarra sobre la presión para los cambios de las FF. AA. para el ascenso irregular de los coroneles EP Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama, el excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Chaparro también aseveró que le exigieron que realizara ciertos nombramientos.

Al ser confrontado sobre el caso el último lunes 8 de noviembre, el ministro de Defensa, Walter Ayala, señaló que él tenía la venia del presidente Pedro Castillo para que se lleven a cabo los cambios en la institución; no obstante, horas más tarde puso su cargo a disposición ante el jefe de Estado, pues trascendió que Castillo Terrones le habría pedido su renuncia.

Vizcarra explicó a Castillo motivos por los que los recomendados no podían ascender

Antes de que se le fuera comunicado su relevo, el ahora ex comandante general José Vizcarra manifestó a La República que le explicó a Pedro Castillo los motivos por los cuales no podía ascender a los que fueron recomendados por el Gobierno; no obstante, hicieron caso omiso.

“Le expliqué al presidente Pedro Castillo las razones por las que los coroneles Ciro Bocanegra y Carlos Sánchez Cahuancama no podían ascender; (no podían) porque no tenían los puntajes ni las atribuciones éticas y morales. Pensé que el presidente había entendido el tema, porque me dio su respaldo para continuar en la Comandancia General del Ejército. Sin embargo, el jueves 4 de noviembre se publicó mi relevo”, comentó Vizcarra.