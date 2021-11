Pedro Castillo: “Ratifico nuestro respeto irrestricto a la institucionalidad de las FF. AA.”

El presidente de la República, Pedro Castillo, manifestó que su gobierno respeta la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y exhortó a sus representantes a trabajar “unidos por el país”. Dichas declaraciones se dieron en el marco de las polémicas generadas por los ascensos irregulares en el Ejército que habrían sido promovidos por el mandatario y otros funcionarios del Ejecutivo.

“En nombre de mi Gobierno, ratifico nuestro respeto irrestricto a la institucionalidad de las FF. AA., que son garantes de la integridad territorial, el Estado de derecho y el orden constitucional. Sigamos trabajando unidos por el bien del país. Eso hemos fortalecido hoy” , escribió Pedro Castillo en su cuenta de Twitter.

Este pronunciamiento del jefe de Estado se dio poco después de que el ministro de Defensa, Walter Ayala, declarase ante la prensa sobre lo ocurrido en las designaciones del Ejército, alegando que las versiones dadas por los excomandantes retirados, José Vizcarra y Jorge Chaparro, se debían a “intereses políticos”.

“Si yo estoy acá, ahorita, es porque tengo la consciencia tranquila, la consciencia limpia (...) Para mí, los señores (excomandantes) generales se han metido ya en un terreno político” , declaró ante la prensa.

“Entonces, hay algunas cosas (funciones) que son de las Fuerzas Armadas, que son de los ministros (...) Pero pienso que todo el Perú se ha dado cuenta que ha vendido humo, una vez más, gente que quiere desestabilizar al Gobierno”, añadió.

Luego, Ayala aseveró que sí hubo deméritos por los que se retiró de sus cargos a las referidas autoridades, pese a que solo habían transcurrido tres meses desde que fueron nombrados.

“Si ustedes quieren saber por qué salieron, creo que hay un montón de razones. Solamente les voy a decir dos, creo, porque son como cinco. C uando ellos ingresan a trabajar, todos en general, hace más o menos 100 días, se le deja tarea a cada general. El presidente les pide que le den un plan de trabajo, que convoquen a los batallones de ingeniería y que hagan las maquinarias. Nunca cumplieron con hacerlo ”, dijo.

“El avión presidencial nunca salió. Dijeron ‘Este mes’, ‘El otro mes’, ‘En quince días’, ‘Una semana’... Estamos 9 de noviembre y no hay avión presidencial. Cada vez que vamos a provincia estamos yendo en un avión de las Fuerzas Armadas y, la verdad, si hubiera un avión presidencial, y habiendo un ente del Estado que se dedica a reparar aviones, si eso no se llama deficiencia, no sé cómo se llama ”, afirmó también.

Bruno Pacheco fue denunciado penalmente

Durante la tarde de este martes 9 de noviembre se dio a conocer que Bruno Pacheco, secretario de la Presidencia de la República que también habría interferido en los ascensos de altos mandos del Ejército, fue denunciado por la Procuraduría Anticorrupción por el presunto delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de tráfico de influencias.