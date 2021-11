Karol Paredes sobre moción presentada por AP: “Vamos a tomar las mejores acciones”

Este martes 9 de noviembre, la bancada de Acción Popular presentó una moción para que la Comisión de Defensa del Congreso investigue los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas que se habrían producido por presiones de algunos funcionarios del Gobierno, luego de las declaraciones de José Vizcarra que devinieron en la renuncia de Walter Ayala al Ministerio de Defensa.

En ese sentido, la Moción de Orden del Día n.º 975, presentada este martes 9 de noviembre por el parlamentario acciopopulista Elvis Vergara, propone otorgar facultades de investigación a la referida mesa de trabajo del Legislativo por un plazo de 30 días hábiles, en los que se indagará sobre las presiones que José Vizcarra, excomandante general del Ejército, habría sufrido para favorecer a determinados militares en sus ascensos.

Sobre esta iniciativa, La República pudo hablar con Karol Paredes, congresista de Acción Popular, quien brindó más detalles al respecto. De acuerdo a la legisladora, los mecanismos que se emplearían para las investigaciones aún no se han definido, pero el tema será debatido el miércoles 10 de noviembre.

“ A nivel de la bancada, nosotros decidimos sacar esa moción porque eso lo vamos a solicitar también a través de la Comisión (de Defensa), para que se haga la investigación correspondiente siguiendo los procedimientos . Y después, mañana miércoles, vamos a definir qué cosas más van a ser parte de esas acciones para, luego, nosotros proceder como corresponde a nivel del Congreso”, declaró.

“ Para nosotros, a nivel de bancada, ahí seguramente vamos a consensuar, vamos a dialogar, vamos a tener también a las personas que nos indiquen cuáles van a ser los siguientes pasos , porque en la bancada no todos somos abogados y todos tenemos nuestra manera de ver las cosas. Sobre esas orientaciones vamos a tomar las mejores decisiones y las mejores acciones”, añadió.

Asimismo, la congresista se refirió a las facultades que el presidente Pedro Castillo tendría para enmendar lo ocurrido, nombrando a las personas idóneas en los cargos que les corresponda.

“Otra cosa que podría pasar es que la carta de renuncia presentada por el ministro sea aceptada por el presidente y este tome la mejor decisión de contar con las personas idóneas”, sugirió.

Enfatizó en que lo ocurrido con los ascensos en las FF. AA. representa una falta grave dentro del Ejecutivo, ya que fue en contra de la meritocracia requerida dentro de cualquier sector del Gobierno.

“Todos coincidimos, no solamente a nivel de la bancada, sino a nivel del Congreso, en que no tiene que haber interferencias en instituciones, y más todavía si el presidente es responsable de alguna de ellas. Él (Pedro Castillo) no es el jefe de las Fuerzas Armadas . También hay que seguir respetando la meritocracia en cualquier sector y en cualquier instancia que exista. Lo que ocurrió ha sido una falta grave”, sentenció.

Este medio también pudo conversar brevemente con Pedro Martínez Talavera, también congresista de Acción Popular y miembro de la Comisión de Defensa que atenderá este pedido.