Excomandante José Vizcarra: Secretario de Castillo me dijo que el presidente tiene que escoger a su gente

Durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Congreso, el ex comandante general del Ejército (r) José Vizcarra brindó detalles de la conversación que sostuvo con Bruno Pacheco, el secretario general del presidente Pedro Castillo. El último 8 de octubre, el general de división señaló que existió presiones del Ejecutivo para ascensos dentro de las Fuerzas Armadas.

Según detalló, Bruno Pacheco le indicó que ”el presidente tiene que escoger a su gente”, a lo que él respondió: “No es así. El presidente no debe escoger a su gente. Ya le estoy explicando cómo es el proceso”.

Asimismo, indicó que, antes del proceso de ascensos en el Ejército, los primeros “pedidos” del Gobierno llegaron a través del edecán del ministro de Defensa, Walter Ayala, y la segunda discusión sobre los ascensos fue el 15 de octubre. “(Ocurrió) cuando tuve que ir a entregar las actas para que sean firmadas y aprobadas las resoluciones para la aprobación correspondiente”, detalló.

Además, José Vizcarra informó que no solo fueron pedidos de ascenso de dos coroneles, sino “varios” de distintos grados.

“Me acerqué a la oficina del ministro (Walter Ayala), le hice la exposición, le mostré quiénes habían ascendido y me dijo: “General, de todos los (nombres) que le he dado, han ascendido dos nada más”. Entonces yo le dije: “Es que son los dos a los que les corresponde ascender. Los demás no tienen opción de ascender”. Y me dice: “Esto es de arriba”, yo le dije: “Habrá que explicarle que eso es así”, narró Vizcarra.

Ante el pedido del congresista de Renovación Popular José Cueto, el ex comandante general del Ejército, José Vizcarra, narró la conversación que sostuvo con Bruno Pacheco, secretario general de Presidencia, en Palacio de Gobierno.

Bruno Pacheco: General, esto se puede hacer.

Jorge Vizcarra: Pero no se debe.

Bruno Pacheco: Pero el presidente tiene que escoger a su gente.

Jorge Vizcarra: No es así. El presidente no debe escoger a su gente. Ya le estoy explicando cómo es el proceso.

Bruno Pacheco: Y qué me garantiza, quién garantiza, que esos generales que ascienden van a ser leales al Gobierno.

Jorge Vizcarra: Esos señores generales que ascienden no son leales ni al Gobierno ni a nada, son leales a la institución y por ende a la nación, y el que lo garantiza soy yo porque soy el comandante general del Ejército.

Bruno Pacheco: ¿Y quién le garantiza a usted que va a continuar en el Comando?