Gobernador de Puno, Agustín Luque, a prisión

El juez Youl Riveros Salazar dictó nueve meses de prisión preventiva contra el gobernador de Puno, Agustín Luque Chayña y dispuso su internamiento en el penal de Yanamayo.

El pedido de prisión también alcanza a John Wilfredo Martínez Molina, jefe de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Puno, y al empresario chino Chen Junkun Con, aún no ubicado por la Policía. No obstante, el empresario asiático se presentó en audiencia virtual con su abogado , pero no se puso a derecho porque aún pesa sobre él una detención preliminar y ahora orden de captura.

El pedido fue planteado por el fiscal anticorrupción William Otazu Pinto. Les imputó el presunto delito de colusión agravada.

De acuerdo a la tesis fiscal, Agustín Luque Chayña y su asesor jurídico John Martínez Molina, se habrían coludido para no cobrar penalidades por S/ 504 mil 727. 33, al consorcio hospitalario Manuel Núñez Butrón de Puno, que ejecuta el hospital del mismo nombre.

Razones del juez

De acuerdo a la resolución del juez, sí existen suficientes indicios que permiten colegir que los principales involucrados se coludieron para defraudar al Estado. El magistrado llegó a esta conclusión, pese a que la defensa de los procesados señaló que si no se hacían ese acuerdo, la empresa habría ido a un arbitraje, porque la imposición de penalidades no fue debidamente comunicada para que haga sus descargos de acuerdo a ley.

Respecto a este punto el magistrado consideró que la conciliación tenía un evidente propósito de beneficiar a la empresa en desmedro del Estado, porque los montos de penalidad que le debería de imponer a la empresa, según la fiscalía, era de S/ 3 millones 624 mil 500. De ello, existen documentos de la propia entidad que acredita que nunca se hizo un correcto cálculo.

En cuanto a por qué desestimó a la Procuraduría del Gobierno Regional, los abogados de los procesados indicaron que el gobernador sí tenía facultades para elegir quien e encargaba de ese proceso.

Sin embargo, el juez Youl Riveros, advirtió que se habría elegido a John Martínez Molina, porque fue él quien opinó a favor que se deje sin efecto la carta 258-2021. En este documento se le comunicó al consorcio la imposición de penalidades por más de 500 mil soles.

El magistrado advirtió que para que la delegación de funciones tenga apariencia de legalidad, Agustín Luque, dejó sin efecto la Directiva Regional N° 003-2021, a través de la cual se otorgaba facultades a la Procuraduría en temas de conciliación. El juez hizo notar que cuando la conciliación inició este documento tenía vigencia. Pero después Luque, lo anuló dejando sin piso a la Procuraduría.

Finalmente el magistrado precisó que a John Wilfredo Martínez Molina, firmó un acuerdo conciliatorio con un ausente. El empresario chino Chen Junkun Con no estuvo presente al momento de la conciliación.

Los abogados señalaron que apelarán la decisión ante la Sala Penal de Puno.

Marchas a favor y en contra

Mientras la audiencia se desarrolla de forma virtual, en afueras de la Corte de Puno, se registraron movilizaciones de personas que estaban a favor de la prisión de Agustín Luque y quienes exigían su libertad. Estos últimos eran familiares de los trabajadores de distintos programas.

En varios momentos se registraron conatos entre ambas facciones. Cada grupo se organizó desde muy temprano y desde distintos puntos marcharon hasta el frontis del Poder Judicial en plena plaza de armas.