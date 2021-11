Torres sobre desbalance de poderes: “Se ha hecho prevalecer intereses particulares”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Aníbal Torres, sustentó ante la comisión de Constitución, presidida por la congresista fujimorista Patricia Juárez, el proyecto de ley 474-2021-PE, Ley de reforma constitucional que fortalece la gobernabilidad y la confianza entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, el cual cambia el concepto de vacancia por incapacidad moral a vacancia por incapacidad mental, por un lado, y limita la cuestión de confianza, por otro lado.

Al respecto, el ministro Torres mencionó que la iniciativa legislativa surge a partir de los últimos acontecimientos del quinquenio anterior, donde se tuvo cuatro presidentes y se disolvió del Parlamento. Para el titular del Minjus, ambos acontecimientos político tuvo su razón de ser en dos figuras que están en la actual Constitución: la cuestión de confianza, que responde al Ejecutivo, y la vacancia presidencial por incapacidad moral, que responde al Legislativo.

“Eso nos ha mantenido en una situación de ingobernabilidad y de inseguridad donde se ha hecho prevalecer intereses particulares sobre el interés de la nación” , dijo Torres en su presentación.

Vacancia presidencial por incapacidad moral

Frente a ello, el proyecto de ley plantea la modificación del artículo 113 de la Constitución “vacancia presidencial por incapacidad moral”, que aparece desde 1893, a “vacancia presidencial por incapacidad mental”. Torres alegó que la primera figura es negativa para el ordenamiento constitucional, pues desnaturaliza el ejercicio de la función de control político a través de la vacancia. Resaltó que esta disposición transgrede los principios de racionalidad, la unidad de la Carta Magna, entre otros.

“La incapacidad moral lejos de ordenar, pacificar e integrar las relaciones sociales y las otras causales previstas en la misma Constitución, la menoscaba, la desnaturaliza. Igualmente está en contra del principio de la fuerza normativa de la Constitución. La vacancia por incapacidad moral desconoce los contenidos constitucionales, ya que amplía de manera irracional y desproporcionada la potestad de control político sin contar con un estándar cierto y determinado para su aplicación, lo que genera afectaciones a la estabilidad democrática cuando no se configura la incapacidad moral ”, expuso.

De aprobarse este proyecto de ley, la vacancia por incapacidad mental se enmarcará sobre la actitud del presidente en relación a su ejercicio mental. La determinación de esa incapacidad dejará de depender del Congreso. La iniciativa propone que una junta médica dictamine la situación del Jefe del Estado.

Voto de confianza

Por otro lado, sobre la cuestión de confianza, el ministro de Justicia señaló que la obligatoriedad de la cuestión de la confianza es dañina para la gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. En ese sentido, pidió modificar el artículo 130 de la Constitución, que si bien la propuesta mantiene la exigencia de que una vez nombrado el gabinete ministerial, tenga que presentarse dentro de 30 días al Congreso para exponer su política general de gobierno, esto no daría lugar a un voto de confianza. Solo sería exposición y debate.