Congresista Muñante: “El presidente Pedro Castillo está incurriendo en incapacidad moral”

Alejandro Muñante, vocero alterno de la bancada de Renovación Popular, señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, estaría incurriendo en la causal de vacancia por incapacidad moral, esto tras el escándalo de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, situación que habría motivado el pase a retiro de José Vizcarra, ex comandante general del Ejército, y Jorge Luis Chaparro, ex comandante general de la Fuerza Aérea del Perú.

“Yo creo que el señor Castillo está incurriendo en una evidente incapacidad moral por estos continuos actos de infracción a la Constitución . Desde que estaba despachando desde su casa, ya estaba violando la Constitución (…) y ahora con este caso de ascensos irregulares se evidencia un tráfico de influencias que podría ser materia de una vacancia por incapacidad moral ”, manifestó en Canal N.

En ese sentido, el congresista Muñante considera que la situación de Pedro Castillo “ tendría que evaluarse ”. “Pero a título personal, yo sí considero que el presidente está incurriendo en incapacidad moral”, recalcó.

PUEDES VER Procuraduría anticorrupción denuncia penalmente al secretario de Presidencia, Bruno Pacheco

Sobre el caso de ascensos irregulares, el legislador de Renovación Popular enfatiza que el jefe de Estado “le debe una explicación al país”. “Necesitamos saber la motivación del presidente, que pese haber tenido una reunión con el general, en la cual supuestamente lo persuaden de cómo se hacían los procesos de ascensos, por qué firmó la resolución que destituye al señor José Vizcarra ¿Qué hay detrás de esta decisión?”, cuestionó.

Sobre situación del ministro de Defensa, Walter Ayala

Al ser consultado sobre la permanencia de Walter Ayala, como ministro de Defensa, Muñante calificó de “leguleyada” que el funcionario haya puesto su cargo a disposición. “Ante un hecho tan grave, lo mínimo por dignidad, era la renuncia y el presidente tendría que dar cuenta, pero no lo ha hecho, eso nos lleva a pensar que todo esto es con la complicidad del señor Castillo”, añadió.

PUEDES VER Excomandante José Vizcarra: Secretario de Castillo me dijo que el presidente tiene que escoger a su gente

“El hecho que haya citado a estos militares a Palacio, días antes para supuestamente pedirle su lealtad, yo creo que estos hechos están concatenados con un único fin, que es controlar a nuestras Fuerzas Armadas para después respaldar, no al Estado no a la población, sino al Gobierno de turno (…). Eso me parece sumamente grave”, enfatizó.