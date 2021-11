Walter Ayala: “Pongo mi cargo a disposición al señor presidente de la República”

El ministro de Defensa, Walter Ayala, informó que ha puesto su cargo a disposición del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Da este anuncio luego de que el ex comandante general del Ejército José Vizcarra denunciara públicamente que tuvo presiones desde el Ejecutivo para ascender a dos coroneles de forma irregular.

“ Pongo mi cargo a disposición al señor presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas , agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia. Excelentísimo presidente”, escribió Ayala en su cuenta de Twitter.

Acompañó la publicación de una foto junto a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas: el comandante general de la FAP, Alfonso Javier Artadi Saletti; el comandante general de la Marina, Alberto Alcalá Luna; el comandante general del Ejército, Walter Horacio Córdova Alemán; y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre.

Horas antes, el ministro Ayala habló con la prensa y señaló que estaba evaluando si presentaba su dimisión. “El presidente me ha dado su respaldo, pero yo soy responsable de mi sector. Yo de verdad siento que yo soy responsable del Ministerio de Defensa. Yo estoy evaluando mi renuncia”, manifestó.

Tuit de Walter Ayala.

La denuncia de José Vizcarra

El ex comandante general del Ejército, José Vizcarra, conversó con RPP este lunes 8 de noviembre y confirmó que lo habían pasado al retiro, tal como había informado La República. En la conversación con la radio local, reveló que no le habían avisado sobre su baja ni las razones por las que se tomó esa decisión. Agregó que su relevo tendría que ver por negarse a ascender a dos coronales afines al Ejecutivo que no cumplían con los requisitos.

“Solamente me queda pensar que (su pase a retiro) se debe a una razón recientemente presentada y que es el proceso de ascenso y las invitaciones al retiro que son parte de las actividades que se realizan en esta parte del año. (…) Yo recibí unos pedidos que se me hizo conocer con unos días de anticipación del proceso, tengo mensajes de WhatsApp que lo prueban, a través del secretario Bruno Pacheco, del ministro de Defensa y del edecán del ministro de Defensa”, señaló Vizcarra.

PUEDES VER: Secretario general de Palacio interfirió en ascensos en Ejército y Fuerza Aérea

“Eran varios los recomendados, pero hablamos del coronel (Carlos Ramiro) Sánchez Cuahuancama y del coronel Ciro Bocanegra. Puntualizó en ellos porque el secretario Bruno Pacheco Castillo y el ministro (Ayala) me insistieron tanto sobre esos oficiales, que en reiteradas oportunidades tuvimos intercambios de ideas y conceptos de cómo funcionan las Fuerzas Armadas, que ellos no lograron comprender”, prolongó.

También relató que el ministro Walter Ayala le increpó por no haber ascendido a los dos recomendados. Contó, asimismo, que logró hablar con el jefe de Estado y le dijo “que era imposible (ascender a ambos coroneles) porque con los puntajes que tenían estas dos personas no podían pasar a los candidatos que estaban adelante”. Al final, Vizcarra indicó que el Ejecutivo dispuso su pase al retiro sin haberle avisado.