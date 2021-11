Excomandante Vizcarra confirma presión desde el Gobierno para ascensos irregulares a coroneles

El ex comandante general del Ejército José Vizcarra confirmó que su pase al retiro, solo tres meses después de asumir el cargo, se generó por discrepancias con el Ejecutivo respecto al ascenso de dos “recomendados”. Señaló que las presiones vinieron desde Palacio de Gobierno, a través del ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco Castillo, quienes le habrían increpado por no hacer lo posible para forzar el ascenso de dos elementos afines al Ejecutivo.

“Solamente me queda pensar que (su pase a retiro) se debe a una razón recientemente presentada y que es el proceso de ascenso y las invitaciones al retiro que son parte de las actividades que se realizan en esta parte del año. (…) Yo recibí unos pedidos que se me hizo conocer con unos días de anticipación del proceso, tengo mensajes de WhatsApp que lo prueban, a través del secretario Bruno Pacheco, a través del ministro de Defensa y del edecán del ministro de Defensa” , declaró a RPP.

Como detalló La República, a primera hora del viernes, el comandante general del Ejército, general de división José Vizcarra Álvarez, y de la Fuerza Aérea, general del aire Jorge Chaparro Pinto, se enteraron por el diario oficial El Peruano que habían sido relevados del cargo y pasados al retiro. Recién habían cumplido tres meses en sus puestos desde que los designó el presidente Pedro Castillo. Estos pasos a retiro estarían vinculados al proceso, del 24 de octubre, de ascensos de grado de la oficialidad del Ejército, la FAP y la Marina.

“Eran varios los recomendados, pero hablamos del coronel (Carlos Ramiro) Sánchez Cuahuancama y el coronel Ciro Bocanegra. Puntualizo en ellos porque el secretario Bruno Pacheco Castillo y el ministro (Ayala) me insistieron tanto sobre esos oficiales que en reiteradas oportunidades tuvimos intercambios de ideas y conceptos de cómo funcionan las Fuerzas Armadas” , señaló.

Según detalla José Vizcarra, entre los días 11 y 13 de octubre, acudió al Ministerio de Defensa “llevando las actas” (de los candidatos para los ascensos) y fue increpado por Walter Ayala por no haber ascendido a los recomendados y le indicó que el secretario Bruno Pacheco “estaba incómodo”. Así que acudieron a Palacio de Gobierno, donde él le manifestó al secretario de Palacio que “los ascensos de los recomendados oficiales no eran posibles”. A lo que Pacheco Castillo le habría respondido que “todo era posible”.

Ministro de Defensa, Walter Ayala, habría presionado al ex comandante general del Ejército, José Vizcarra, para ascender a dos recomendados en la institución. Foto: Antonio Melgarejo / La República

“El secretario hablaba a nombre del presidente (Pedro Castillo), él manifestó que él trabajó en el Ejército en algún momento y que eso (los ascensos) se podían hacer. (…) Después de tanta insistencia, manifesté que si no me presentaban ante el presidente yo no iba a hacer ninguna intención de cambio y menos que el Ejército lo iba a presentar de esa manera porque ya estaba rozando lo institucional. Efectivamente, el viernes 15 aproximadamente a las 19 horas, entré a hablar con el presidente después de tanta insistencia y la manifesté la situación. Él después de sugerirme cómo hacer para poder ascender al Sr. Ciro Bocanegra le dije que era imposible porque con los puntajes que tenían estas dos personas no podían pasar a los candidatos que estaban adelante”, expresó.

Desmiente a Walter Ayala

El ex comandante general del Ejército José Vizcarra confirmó que su paso a retiro se dio por discrepancias sobre algunos ascensos a generales con el Ejecutivo, calificando como una violación a la institucionalidad del Ejército que tres meses después de asumir el cargo sea retirado. Se mostró incómodo por lo declarado recientemente por el ministro de Defensa, Walter Ayala, quien manifestó que le informó a Vizcarra Álvarez su pase a retiro. Este lo desmintió.

“No es posible tanto cinismo (del ministro Ayala). Tanto el presidente de la República, como el ministro de Defensa y el comandante general del Ejército actual no me avisaron sobre la decisión de mi paso al retiro, menos aún me informaron sobre el motivo que decide este cambio. Si bien el presidente puede escoger al comandante general, ya lo hizo tres meses atrás conmigo y si ahora me quería relevar debía haber un motivo que lo justifique. Sino estamos hablando de un poder absoluto de cambiar cuando se le antoje a un comandante institucional”, agregó.

Los hermanos Bocanegra

Coronel Ciro Bocanegra sería una persona cercana al presidente de la República, Pedro Castillo. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Como detalló La República, los coroneles EP Fidel Bocanegra Burga y Ciro Bocanegra Loayza son naturales de Tacabamba, el mismo distrito donde nació el presidente Pedro Castillo Terrores. Al respecto, José Vizcarra descartó que Fidel Bocanegra haya sido uno de los nombres recomendados, pero sí estuvo incluido el de su hermano.

Ciro Bocanegra Loayza nació en Tacabamba, en 1971. Este coronel es el más cercano al jefe del Estado, Pedro Castillo. Labora en las instalaciones de Palacio Gobierno, según las fuentes consultadas por este medio.