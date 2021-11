José Cueto: Ministro Ayala tiene responsabilidad en ascensos irregulares en el Ejército

En congresista de Renovación Popular y miembro de la Comisión de Defensa, José Cueto, señaló que el ministro de Defensa, Walter Ayala, no puede desligarse de su responsabilidad en el caso de presuntos ascensos irregulares dentro del Ejército, a través de presiones hacia el ex comandante general del Ejército, José Vizcarra. Recordó que los más altos cargos de las Fuerzas Armadas no son puestos de confianza y no pueden ser “manoseados” por el jefe de Estado, Pedro Castillo.

“Simplemente no sabe dónde está parado ni sabe el rol que tenía como ministro de Defensa. Él no está ahí para decir ‘sí, señor’ o ser una mesa de partes, él está ahí para hacer cumplir las leyes y los reglamentos. Para él todo está bien, el presidente puede cambiar a los comandantes generales cuando le da la gana porque cree que los cargos de los comandantes generales son cargos de confianza”, expresó a Exitosa.

Mientras tanto, desde la bancada de José Cueto, tal y como lo anunció Jorge Montoya, se viene preparando una moción de interpelación hacia el ministro de Defensa, Walter Ayala. Ante ello, Cueto Aservi adelantó que el apoyaría incluso la censura del titular del Mindef, al considerar que se han maltratado a las Fuerzas Armadas.

“Las Fuerzas Armadas no se tocan ni se manosean de esa manera porque no son políticos. Las instituciones se deben respetar y aquí hay responsabilidad del ministro. (…) Se tiene que ser consecuente, no se puede maltratar (a las Fuerzas Armadas) como hizo (Francisco) Sagasti. (…) No se pueden imponer nombres, esas negociaciones o presiones no se pueden hacer” , agregó.

José Vizcarra implica a Walter Ayala en ascensos irregulares

Como detalló La República, a primera hora del viernes, el comandante general del Ejército, general de división José Vizcarra Álvarez, y de la Fuerza Aérea, general del aire Jorge Chaparro Pinto, se enteraron por el diario oficial El Peruano que habían sido relevados del cargo y pasados al retiro. Recién habían cumplido tres meses en sus puestos desde que los designó el presidente Pedro Castillo. Estos pasos a retiro estarían vinculados al proceso, del 24 de octubre, de ascensos de grado de la oficialidad del Ejército, la FAP y la Marina.

La moción de interpelación contra el titular de Defensa, Walter Ayala, tendría un apoyo multipartidario en el Congreso. Foto: captura de Latina

Al respecto, el José Vizcarra Álvarez se pronunció sobre el caso este lunes, en RPP, y señaló que el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco Castillo, fue quien presionó para ascender indebidamente de grado a oficiales no calificados del Ejército y de la FAP, confirmando lo que publicó La República.

“Eran varios los recomendados, pero hablamos del coronel (Carlos Ramiro) Sánchez Cuahuancama y el coronel Ciro Bocanegra. Puntualizo en ellos porque el secretario Bruno Pacheco Castillo y el ministro (Ayala) me insistieron tanto sobre esos oficiales que en reiteradas oportunidades tuvimos intercambios de ideas y conceptos de cómo funcionan las Fuerzas Armadas”, señaló.