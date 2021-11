Hernán Chaparro: “A Castillo ya no lo pueden acusar de ser títere de Cerrón, pero dirán que es un presidente débil”

Para Hernán Chaparro es incierta la posición de los 16 congresistas de Perú Libre que votaron contra la confianza al gabinete en el caso de una censura o vacancia; sin embargo, consideró que Castillo ya se desligó de Cerrón y en las elecciones regionales a PL le irá mal y se cerrará el capítulo vinculado a su protagonismo producto del azar.

¿Qué deja la débil votación a favor de la confianza al gabinete?

Hay una parte positiva pues de a pocos, se va aclarando la situación política del Ejecutivo. El tema de fondo es en qué medida los 16 congresistas de Perú Libre que votaron contra la confianza van estar a favor o no en temas como interpelación y censura de ministros y eventualmente una vacancia. Eso no está del todo claro, pero por el comportamiento de Cerrón, da la impresión de que con su mirada extrema todo lo que se aleja de su pensamiento guía se convierte en enemigo.

¿Ese sería un escenario, quizá el peor?

Lo bueno es que, por lo menos, Castillo sabe lo que viene por delante y tiene la oportunidad de apoyarse en la premier y los ministros que le van respondiendo como Economía, Salud y Justicia, veremos qué pasa con Guillén y algún otro por ahí.

¿Mirtha Vásquez tendrá un papel protagónico?

Va a tener que hablar en tres frentes: el interno en el Ejecutivo, el ala cerronista y la facción vacadora de derecha. En la última medición del IEP la aprobación de la premier está por encima de Castillo y le puede ayudar el acercamiento a muy de corto plazo con AP y APP.

Castillo tenía tres flancos cuestionables: terrorismo con ministros que ya no están, nueva Constitución que no promueve y la ligazón con Cerrón, que al parecer se ha roto.

Lo de la asociación con el terrorismo, los sectores radicales van a seguir pensando que todo es una pantomima y que en el fondo quieren imponerlo. No se dan cuenta de que es un gobierno más que débil, que no puede imponer nada, pero creo que eso va a seguir. Respecto a la Asamblea Constituyente, es algo que Castillo va a mantener como algo más vinculado a lo que Perú Libre y la bancada vinculada al magisterio quiere plantear, pero va a ser un tema más declarativo, creo que eso no va a pasar. Sobre el tercer punto, a Castillo ya no se le puede acusar de ser títere de Cerrón, pero dirán que es un presidente débil.

Según Chaparro, por el comportamiento de Cerrón, "todo lo que se aleja de su pensamiento guía se convierte en enemigo." Foto: difusión

¿Mantener a ministros cuestionados le puede pasar la factura?

Es difícil entender como sostiene a los ministros de Educación y Transportes, con comportamientos cuestionados y alejados de temas con cierto nivel de consenso nacional como la reforma educativa y el transporte público. Son temas sensibles para la ciudadanía y eso le puede pasar la factura. A eso hay que sumar los conflictos sociales que hay en el interior del país y las movilizaciones aún pueden estar presentes.

¿El mismo Castillo se dispara a los pies?

Ocurre que surge un tema coyuntural que termina ganando protagonismo y quien va dando pie a esas cosas es el presidente Castillo. Pide que lo dejen trabajar, pero es quien termina generando la conflictividad. No hay un mensaje del presidente que tengan ganchos de una visión de estadista.

¿El liderazgo es el gran ausente en esta coyuntura?

Si bien Castillo no consolida un liderazgo, lo mismo ocurre en el Congreso, donde hay opciones moderadas como las de APP y AP, que salvo votar para respaldar a Castillo no tienen propuestas claras en favor del país. Los grupos más radicales de derecha como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, siguen con el discurso de promover la vacancia, pero tampoco salen de eso.

¿Critican al gobierno de ser ineficaz, pero en el Congreso demuestran lo mismo?.

Así es. ¿Dónde está el debate en el Parlamento sobre las reformas del sector salud y mejoras en educación? Los temas de fondo siguen en el aire y no hay espacio para el debate y tomar decisiones de trascendencia.

¿Los pedidos de vacancia tienen algún asidero?

No creo que tengan un desenlace inmediato. Frente a las regiones parece como que le están usurpando un presidente que representa esos sectores y eso les puede pasar la factura en el tema electoral. A la mirada de los ciudadanos en las regiones, la vacancia es un pedido de los partidos limeños, pero si hay un riesgo por los votos que podría sumar Perú Libre, aunque creo que ni siquiera Cerrón cometería un error tan grande.

Un tema en agenda y que viene son las elecciones.

Me da la impresión que habrá un voto muy fragmentado. A nivel regional, creo que ninguno de los partidos que están en el Congreso serán favorecidos. Es muy difícil que partidos limeños como Renovación Popular, Avanza País tengan protagonismo y no creo que en el interior del país Fuerza Popular pueda lograr algo importante. Es difícil que hasta esa fecha el tema de vacancia avance más.

¿Uno de los grandes perdedores es Vladimir Cerrón?

Creo que han perdido todos. Ningún partido está logrando capitalizar apoyo. Se vuelve a acumular el sentimiento de desconfianza hacia los partidos de izquierda, derecha, centro y lamentablemente eso termina derivando en apuestas por nuevos personajes. Lo que ha perdido Cerrón es la posibilidad de una presencia fáctica.

¿El líder de Perú Libre quedó fuera del gobierno?

En el gabinete la presencia de Cerrón es mínima o nula y en el Congreso le queda un grupo muy recortado. En las elecciones regionales creo le va a ir muy mal a Perú Libre. Ahí se va a ir cerrando el capítulo de un protagonismo que ha sido motivado por el azar y por Castillo. PL como agrupación política no tiene ninguna trascendencia.