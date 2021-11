Pedro Castillo disminuye contacto con Perú Libre

El alejamiento entre el presidente Pedro Castillo y Perú libre (PL), organización que lo llevó al poder, se muestra cada vez más agudo, dentro de la bancada, así como en la dirigencia.

El último encuentro que tuvo con la bancada fue antes del 6 de octubre, cuando tomó juramento al nuevo gabinete. Esta versión fue reafirmada por el expremier Guido Bellido el último viernes a la prensa: “Nosotros desde que hemos dejado la PCM no tenemos comunicación alguna. (...) El presidente se comunicará en el momento que vea conveniente. Nosotros no nos vamos a poner de rodillas”.

Al respecto, el congresista Alfredo Pariona confirmó a La República que posterior a esa fecha no ha recibido ninguna invitación de parte del mandatario. El vocero alterno de la bancada, Elías Varas, reiteró esta versión; aunque el portavoz titular de la agrupación parlamentaria, Waldemar Cerrón, señaló anoche en ‘Cuarto poder’ que él sigue conversando diariamente con el jefe del Estado. “No estamos de acuerdo con nuestro gabinete, pero siempre vamos a estar de acuerdo con nuestro presidente”, subrayó.

Hace más de un mes

La falta de contacto también es con la organización de Vladimir Cerrón. Su secretario regional en Cajamarca, Jorge Spelucín, dijo a Exitosa que se cerraron “todos los canales de comunicación con el partido”.

Róger Nájar, de la cúpula de PL, sostuvo que no ha sido notificado de algún reciente encuentro de la agrupación con el presidente y evitó dar la fecha de la última reunión. Tampoco negó que el 6 de octubre haya sido el último encuentro del mandatario con la bancada. “El señor Spelucín es secretario regional de Cajamarca, su ámbito es ese. Lo que él declare solamente queda en ese ámbito”, precisó en conversación con este medio.

Sin alianzas. Acción Popular respaldó en bloque al gabinete. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Sin embargo, la posición del representante de Cajamarca fue confirmada por el secretario regional de Junín, Bladimir López: “Ratifico la versión. Todavía no realiza ningún tipo de comunicación con el partido”.

López agrega que esta situación es desde antes de inicios de octubre, y que, a su parecer, se debe a que le están imponiendo “algún tipo de hoja de ruta”.

Ciertos miembros de la cúpula de PL han dejado de lado la relación con el presidente por dedicarse a sus problemas judiciales. Uno de ellos es Richard Rojas, imputado del presunto delito de lavado de activos. “Estoy abocado exclusivamente a la investigación en mi contra, no estoy haciendo trabajo político”, respondió. Así también Arturo Cárdenas y Eduardo Bendezú, investigados en el caso Los Dinámicos del Centro.

Oportunidad a la vista

El analista político Carlos Fernández Fontenoy, docente de la UARM, considera que al presidente le beneficiará el haber cortado comunicación con PL: “Si bien perderá unos pocos votos del grupo de congresistas cerronistas, puede ganar un amplio apoyo del resto de bancadas de centro del Congreso”.

Asimismo, sostuvo que la relación futura entre ambos poderes dependerá de la actitud del Gobierno de tender puentes con sectores del centro progresista del Parlamento, entre ellos, Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP), que votaron a favor de Vásquez.

Diálogo. APP dijo haber dado la confianza por la estabilidad. Foto: Marco Cotrina/La República

En esta misma línea se pronuncia Giovanna Peñaflor, analista política y directora de Imasen, quien resalta que el apoyo de ambas bancadas puede variar rápidamente de acuerdo a la coyuntura e intereses. “Que le hayan dado el voto de confianza no significa una alianza. No hay un acuerdo de temas, es simplemente evitar la confrontación”, señaló. Comenta, además, que el Ejecutivo debe formar consenso con las fuerzas de centro y que, si esto no se da, la alianza con el grupo extremista de PL podría retomarse.

Para la politóloga Marylia Cruz, profesora de la PUCP, el Ejecutivo “ha ganado respeto de la ciudadanía” al separar a personajes cuestionados vinculados a PL. Indica que mejorarán su base social al conseguir resultados que la población le comenzará a exigir.

Asimismo, resalta que el apoyo de AP y APP es una comprensión de las demandas de la población a nivel regional. “No es una carta libre, sino más bien viene a ser un ámbito de negociación en el que por lo menos puedan conversar y llegar a acuerdos. Se ha abierto un espacio para el diálogo”, dijo.