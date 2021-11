Patricia Chirinos: “Respaldamos la urgente interpelación al ministro de Defensa, Walter Ayala”

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, quien integra la bancada de Avanza País, señaló que su grupo parlamentario respalda una interpelación contra el ministro de Defensa, Walter Ayala. Así se pronuncia la congresista luego de que el ex comandante general del Ejército, José Vizcarra, denunciara públicamente que el Gobierno le pidió ascender irregularmente a dos coroneles.

“ La denuncia del ex comandante general del Ejército es gravísima. No podemos permitir que se pretenda infiltrar una institución con elementos que no cumplen con el perfil requerido. Exigimos respeto a las FF. AA. y respaldamos la urgente interpelación al ministro de Defensa, Walter Ayala”, expresó Chirinos en su cuenta oficial de Twitter.

La semana pasada, La República informó que el comandante general del Ejército, general de división José Vizcarra Álvarez, y de la Fuerza Aérea, general del aire Jorge Chaparro Pinto, se enteraron por el diario oficial El Peruano que habían sido relevados del cargo y pasados al retiro cumplidos tres meses en sus puestos desde que los designó el presidente Pedro Castillo.

Luego, en RPP, el ex comandante general del Ejército confirmó su pase al retiro. Indicó que nunca le dijeron la razón de su baja y que hubo presiones desde el Ejecutivo —a través del ministro de Defensa, Walter Ayala, y del secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco Castillo— para forzar el ascenso de “varios recomendados”, pero quiso enfatizar en dos.

“Solamente me queda pensar que (su pase a retiro) se debe a una razón recientemente presentada y que es el proceso de ascenso y las invitaciones al retiro que son parte de las actividades que se realizan en esta parte del año. (…) Yo recibí unos pedidos que se me hizo conocer con unos días de anticipación del proceso, tengo mensajes de WhatsApp que lo prueban, a través del secretario Bruno Pacheco, a través del ministro de Defensa y del edecán del ministro de Defensa”, declaró Vizcarra a RPP.

“Eran varios los recomendados, pero hablamos del coronel (Carlos Ramiro) Sánchez Cuahuancama y del coronel Ciro Bocanegra. Puntualizó en ellos porque el secretario Bruno Pacheco Castillo y el ministro (Ayala) me insistieron tanto sobre esos oficiales que en reiteradas oportunidades tuvimos intercambios de ideas y conceptos de cómo funcionan las Fuerzas Armadas, que ellos no lograron comprender”, agregó.

El ex comandante general también reveló que el ministro Walter Ayala le increpó por no haber ascendido a los recomendados. Contó que logró habar con el mandatario y le dijo “que era imposible (ascender a ambos coroneles) porque con los puntajes que tenían estas dos personas no podían pasar a los candidatos que estaban adelante”. Finalmente, el jefe de Estado habría dispuesto su pase al retiro sin haberle avisado.