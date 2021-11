Nuevas interpelaciones: los ministros que podrían ser citados ante el Pleno del Congreso

La salida del exministro del Interior Luis Barranzuela, y el relevo en el cargo asumido por el ex fiscal supremo Avelino Guillén pareció darle a última hora al gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez una imagen más conciliadora con la oposición que se había formado en el Congreso. A pesar de ello, se le otorgó la confianza con 68 votos a favor, es decir, cinco votos menos que los obtenidos por el anterior grupo de trabajo dirigido por el cuestionado Guido Bellido.

Pasada la incertidumbre que se repartió en dos tiempos por el lamentable fallecimiento del congresista Fernando Herrera Mamani, de la bancada Perú Libre, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, afirmó que lo que había primado en el Legislativo era “la sensatez y el sentido de la responsabilidad”, y que a partir de entonces se necesitaría “cierta estabilidad para generar condiciones de gobernabilidad”.

Por su parte, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, señaló que el Parlamento espera “que la premier Mirtha Vásquez y su gabinete trabajen en la reactivación económica, la lucha contra la pandemia de la COVID-19 y garanticen la paz social y el orden interno”. No obstante, los legisladores de Renovación Popular José Cueto y Jorge Montoya anunciaron esta mañana que han decidido plantear una moción de interpelación en contra del ministro de Defensa, Walter Ayala, por presuntamente haber presionado al ex comandante general del Ejército José Vizcarra para que ascienda de manera irregular a dos integrantes del Ejército afines al Gobierno del presidente Pedro Castillo.

Por si fuera poco, Ayala mencionó horas después que estaba considerando presentar su carta de renuncia y se supo posteriormente por fuentes del Mindef, a las que tuvo acceso La República, que el ministro ya habría presentado el documento en el que solicita sea aceptado el cese de sus funciones y que, además, se trataría de un pedido del propio jefe de Estado.

El período de calma que auguraba el voto de investidura al gabinete Vásquez duró bastante menos de lo previsto y ahora vuelve la duda anclada al tobillo como un lastre inexpugnable, como una sombra.

Vocero de Acción Popular (AP), Elvis Vergara: “Vamos a activar los mecanismos que tenemos, como la interpelación”

El vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, había mencionado el pasado 4 de noviembre que su bancada tenía la intención de interpelar al menos a dos ministros: el titular de la cartera de Educación, Carlos Gallardo, y el titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

“Que quede claro que nosotros vamos a activar los mecanismos que tenemos, como la interpelación y eventual censura de algunos ministros que creemos no tienen las credenciales necesarias para poder estar al frente de sus carteras ministeriales (…). Tenemos al ministro de Educación, que ha demostrado no estar a la altura y vamos a interpelar al ministro para que se acerque a dar explicaciones al Congreso, así como al ministro de Transportes, que tiene que darnos explicaciones respecto de sus últimas actuaciones”, había dicho el congresista.

Elvis Vergara, vocero de Acción Popular, cuestionó a los ministros Gallardo y Silva. Foto: Congreso

Al ministro Gallardo se le acusa de impulsar el nombramiento automático a maestros que no aprobaron evaluaciones, mientras que al ministro Silva se le critica el hecho de comprometerse con un grupo de transportistas a ampliar por 10 años la autorización a combis y cústeres, y ofrecer cambios en las jefaturas de la Sutran y de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao.

Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso (APP): “No creo que haya un concurso por interpelar”

En la tienda de Alianza por el Progreso, el vocero de la bancada, Eduardo Salhuana, tuvo una visión más conciliadora, ya que su principal preocupación era el exministro del Interior Luis Barranzuela, quien fue reemplazado en el cargo por el exfiscal Avelino Guillén.

“ No creo que haya un concurso por interpelar. Nosotros hemos señalado desde un principio el tema del exministro del Interior Luis Barranzuela, y luego también lo del ministro de Educación, Carlos Gallardo, por el tema de la pretensión de eliminar la meritocracia en el magisterio”, dijo para La República.

Salhuana mantuvo una actitud más conciliadora; sin embargo, no descartó interpelaciones. Foto: difusión

Salhuana también se refirió al ministro Silva, pero manifestó que por lo pronto no se ha revisado el caso a detalle. Y agregó con preocupación que esperan mayor información sobre el caso del ministro Ayala.

”En cuanto al ministro de Transporte, Juan Francisco Silva, no hemos revisado a detalle su caso. Lo que ha surgido es el tema del ministro de Defensa, Walter Ayala, con el relevo de dos altos mandos de las Fuerzas Armadas. Eso lo hemos escuchado. Tenemos información. Pero seguro él va a informar al respecto durante la semana”, aseveró.

Raúl Huamán, congresista de Fuerza Popular: “Se debe interpelar a los ministros de Educación y de Trabajo”

La bancada de Fuerza Popular, que votó en bloque por negarle la confianza al gabinete Vásquez, aún no ha tomado una decisión. Sin embargo, a título personal, el congresista Raúl Huamán refirió que no solo se debería interpelar al ministro de Educación, sino también a la titular de la cartera de Trabajo, Betssy Chávez.

“Aún no puedo dar una opinión como bancada. Pero a título personal creo que se debe interpelar al ministro de Educación, ya que cuenta con antecedentes nefastos. Está involucrado con el terrorismo y ligado a Fenate y Conare. También creo que se debe interpelar a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez . Ella fue una de las abogadas de Orellana. Y cuando el señor presidente decidió invitar a la Cámara de Comercio dijo que no, que lo que quería era una nueva constitución”, mencionó para La República.

Raúl Huamán es congresista de Fuerza Popular por la región Ica. Foto: Congreso

Por otro lado, se tomó de manera personal la designación de Avelino Guillén en la cartera del Interior, pues fue él quien ejerció de fiscal en la condena de 25 años de prisión en contra del exdictador Alberto Fujimori.

“ (La designación de Avelino Guillén como ministro del Interior) es una afrenta y provocación a Fuerza Popular. Con argumentos falaces han condenado a 25 años a Alberto Fujimori. ¿Y cómo no lo hicieron con los demás presidentes? Además, no está preparado, no tiene personalidad, no es consecuente. Lleva un bulto muy pesado en su mochila, a su jefe, Vladimir Cerrón. No tiene ninguna catadura moral. ¿Podrá capturar a Los Dinámicos del Centro, cuyo socio es Vladimir Cerrón? Debería apegarse a la democracia y deslindar de Cerrón. El cargo le va a quedar muy largo”, criticó.

David Sulmont, politólogo: “El Congreso ejerce su función de control político”

Para el politólogo David Sulmont, todas estas idas y vueltas por parte de las diferentes bancadas del Congreso no son más que parte del control político, algo que el Ejecutivo ya tendría que haber previsto hace mucho.

“ Es parte del control político. Hay que ver que se trata de dos ministros (Gallardo y Silva) que tienen ciertos cuestionamientos. En el caso de Transporte, si está cediendo a pedidos de transportistas, temas de reforma de transporte, de Sutran, de la ATU; y en el caso de Educación, el tema de la continuidad de las pruebas, para ver el tema de la carrera ministerial. Son parte de la agenda de discusión. El congreso ejerce su función de control político y el Ejecutivo sabía lo que podía venirse”, declaró a La República.

David Sulmont es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Foto: archivo

Sulmont se animó también a comentar lo mencionado por el congresista Huamán y desligó de toda responsabilidad personal a Avelino Guillén, ya que él únicamente cumplió con su trabajo como fiscal.

“Eso es parte del juego político. En el caso de Fujimori, Guillén hizo lo que hizo la Fiscalía. Son parte de los planteamientos que tiene el Congreso para hacer valer sus prerrogativas. Son derechos de las minorías y de la oposición. Eso permite ver hasta qué punto el Ejecutivo va a defender ciertas líneas de acción. Ya se sabía que iba a ser (desde las elecciones) una relación tensa entre en Ejecutivo y el Parlamento. Es parte también del diseño constitucional”, aclaró.

Comentó posteriormente que las mociones de interpelación y la censura están dentro del equilibrio de poderes, en donde cada uno juega su papel.

“Que sea interpelado no significa que vaya a ser censurado. Y un pedido de censura no significa que el Ejecutivo no tenga dónde jugar, porque está la cuestión de confianza. Es parte de la forma en cómo la Constitución ha regulado la relación entre ambos poderes”, indicó.

En cuanto al presidente de la República, Pedro Castillo dijo que estos primeros 100 días le han servido para tomar una decisión sobre qué postura va a adoptar, alejándose de las ideas radicales.

”Yo creo que en estos días Castillo ha tenido que definir cuál es su relación con Perú Libre y con el gabinete. Es claro que con las decisiones relacionadas al tema Bellido el presidente se ha dado cuenta de que las posturas radicales o cerronistas no lo iban a llevar a un gobierno viable. En ese sentido, ha decidido hacer cambios para generar estabilidad. Pero creo que es parte también de las circunstancias en las que llega Castillo: sin partido propio y sin equipo que tenga experiencia en gestión”, enfatizó.

A 100 días de la toma de poder, todavía hay cierta incertidumbre sobre hacia dónde va el gobierno de Pedro Castillo. Foto: Presidencia del Perú

El politólogo argumentó que Castillo aún no ha logrado mostrar con claridad hacia dónde va el Gobierno, pues está probando alternativas para ver hacia dónde lo llevan cada una de ellas.