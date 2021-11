Vásquez: “No pretendemos reemplazar la función del Congreso, sino construir conjuntamente”

La titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se refirió de las facultades legislativas en materia tributaria y fiscal que solicitó el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional. Al respecto, mencionó que de “no convencer” a los legisladores se hará una contrapropuesta con el fin de que estas, finalmente, sean aprobadas en bienestar de la población.

“Confío en que los grupos políticos puedan entender qué pretendemos. No pretendemos reemplazar la función del Congreso, que es legislar, pretendemos construir conjuntamente . Si al Poder Legislativo no le gustan las propuestas (en materia tributaria y fiscal), no les convence, entonces sí esperaríamos una contrapropuesta y digan: ‘a lo mejor lo que ustedes proponen no, pero tenemos esta propuesta’. Tenemos que tener sentido de responsabilidad y no solamente decir ‘no’. Hay que construir”, declaró el último domingo durante una entrevista en Punto Final.

En otro momento, la primera ministra sostuvo que en esta etapa, el Gobierno del presidente, Pedro Castillo, busca construir confianza en la población y atender sus principales demandas.

Esto, luego de que se le considerara el voto de confianza con 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención en el Pleno del pasado jueves.

“Leo en esta confianza que nos ha dado que ha sido muy ajustada. Tengo esperanza que la confianza la vayamos construyendo porque necesitamos escuchar . Puedo reconocer en ese escenario que fuerzas políticas que están en la antípoda de la izquierda han sido responsables para pensar en cuál es el objetivo fundamental de lo que queremos construir”, aseveró.

“Creo que ese es un proceso de largo aliento, pero estamos conscientes que debemos dar señales que este Gobierno va a cumplir con la promesa de generar cambios y atender las prioridades”, añadió.

En esa misma línea, mencionó que tanto el Ejecutivo como la representación nacional en el Congreso deben hacer esfuerzos para no generar divisiones y para buscar la unidad en favor de la ciudadanía.

“La apuesta de este Gobierno es buscar cómo nos volvemos un país donde nos podamos reconocer como iguales y que llegue un momento en que no nos tengamos que discriminar por nada”, puntualizó.