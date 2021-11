Sigrid Bazán rechaza la utilización del término fujicerronismo

Luego de que los usuarios de las redes sociales denominaron como fujicerronismo a un grupo de parlamentarios que votaron en contra del gabinete Mirtha Vásquez, provenientes de la derecha extrema por la bancada Fuerza Popular y de la extrema izquierda por Perú Libre, la parlamentaria Sigrid Bazán lamentó lo ocurrido y rechazó el término.

“A mí no me gustan esos términos. Entiendo que no fue el escenario ideal el del jueves pasado y, sí, me apena que no hubo claridad en un voto de confianza que debió ser unánime, sobre todo en las bancadas que estamos apoyando la gobernalidad” , dijo la parlamentaria.

Por otro lado, Sigrid Bazán descartó que exista una alianza entre el fujimorismo y Perú Libre tras la coincidencia de votos para la investidura del gabinete presidido por Mirtha Vásquez, y que esto se debería, en realidad, a una falta de comunicación entre los parlamentarios con sus autoridades y viceversa.

“ Más que coincidencia, yo creo que cada una tiene una razón distinta porque no es la misma razón votar en contra del fujimorismo que los compañeros de Perú Libre , pero sí creo que no ha sido una coincidencia en todo caso afortunada o que yo celebre. Esperamos que haya una reflexión, que entendamos que desde el Congreso se cometen errores y que del Ejecutivo también se tiene que hallar el camino al diálogo”, comentó.

La legisladora habló también sobre la situación actual del Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, luego de que se filtraran unos audios donde se escucha a la autoridad afirmar que reorganizaría la ATU (Autoridad de Transporte Urbano) y la Sutrán (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) a los transportistas, cuya finalidad era que cesen al paro nacional que estaba programado para el lunes 8 de noviembre.