La caída de Pedro Castillo entre quienes más lo apoyaron

Ante la pérdida de aprobación del presidente Pedro Castillo en el sur del país, en las zonas rurales y entre los más pobres, revelada por la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), diversos especialistas consideran que la falta de un cambio efectivo a favor de los más necesitados lo estaría complicando entre quienes más lo respaldaron, aunque mantiene adhesiones frente al duro asedio de una oposición extrema.

El reciente estudio del IEP, que consultó a la población del 25 al 28 de octubre, concluyó que Castillo perdió aprobación en las provincias sureñas, en el Perú rural y entre los ciudadanos de niveles socioeconómicos D y E, sectores que le dieron gran respaldo desde las elecciones.

En el sur, el jefe del Estado pasó de tener un 57,9% que aprobaba la forma como conducía su gobierno, en setiembre, a un 42,2% a fines de octubre.

En las zonas rurales de nuestro país, el mandatario bajó de un 54,7% que lo aprobaba a un 40,6% en el mismo periodo.

Entre los peruanos de niveles D y E, los más pobres, la aprobación a Castillo cayó de ser de un 49% a un 40,8% en un mes.

“Su impopularidad ha aumentado entre sus electores. Es importante porque no inició como presidente muy popular, su apoyo estaba anclado principalmente en su capital de campaña. Se podría decir que es porque se está moderando, pero más parece tener que ver con lo poco que ha avanzado en ofrecer políticas concretas, sean estas ‘moderadas’ o ‘radicales’”, dice el politólogo cusqueño Paolo Sosa, investigador del IEP.

Recuerda el caso de Ollanta Humala, elegido con idea de cambio y con popularidad alta en su primer año “porque logró aterrizar propuestas (con) programas de alivio a la pobreza” que le afianzaron apoyo de sus votantes, que son similares a los de Castillo. “Fue la concreción de sus políticas”, destaca Sosa.

“Más que castigo por alejarse del cerronismo, esa caída puede deberse a la desconfianza ante un gobierno más ocupado en la política cortesana de traiciones, dimes y diretes, y pugnas por migajas de poder antes que en cumplir su promesa de ‘no más pobres en un país rico’”, anota.

La moderación, empero, tiene también diferentes efectos.

“En el sur, podría caer por una imagen de ‘derechización’. La gran promesa de una nueva Constitución ahora se ve algo lejos. En niveles D y E, su demanda es por ser los más golpeados por la pandemia y esto se agudiza con decisiones que no parecen muy acertadas o aún no son efectivas en lo económico, mientras se sufre falta de empleo, subida de precios e inestabilidad”, anota la politóloga María Melgar Apagüeño, docente de la Universidad San Marcos y también de la César Vallejo.

Sin embargo, Castillo podría estar peor en estos sectores.

“La pregunta es por qué no cae más si hay un asedio mediático de demolición, un plan de golpe, y él era débil desde que era candidato. Dadas las promesas de campaña, ‘no más pobres en un país rico’, una serie de gestos que no se cumplen: ‘no voy a gobernar desde Palacio’, ‘solo cobraré sueldo de maestro’, etc., todo eso, sin duda, provoca desgaste, es habitual”, dice el sociólogo José Luis Ramos, profesor de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Desgaste quizás aumente

El desgaste puede aumentar si la población no ve resultados.

“El sur andino es un electorado con altísimas expectativas de cambio y justicia que se traduce en respaldo a candidatos que expresen esperanza”.

“A la vez hay una historia de frustración con los políticos. Castillo no logra concretar una gestión a la altura de las expectativas. Es un presidente débil”, comenta el comunicador y doctor en sociología Eland Vera, docente de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

