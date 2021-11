Pedro Castillo: los primeros 100 días de Gobierno bajo la óptica de algunos congresistas

Este domingo 7 de noviembre, Pedro Castillo cumplió 100 días a cargo de la presidencia de la República. El gobernante efectúa una gestión que, hasta esta fecha, se ha visto marcada por un clima de conflicto e incertidumbre, alimentado, en buena parte, por una serie de decisiones tomadas desde el Ejecutivo, al margen del rol desempeñado por la oposición dentro del escenario político.

En ese contexto, La República buscó recoger la mirada del Legislativo respecto a este primer tramo del Gobierno del bicentenario, que también se caracterizó por su tensa relación con el Congreso.

Esto fue lo que opinaron los representantes de algunas bancadas sobre las políticas económicas en medio de la crisis, la conformación del Consejo de Ministros y la designación de funcionarios, entre otros temas que fueron objeto de polémica durante estos tres primeros meses con Pedro Castillo en el poder.

Ruth Luque: “Creo que hay anuncios importantes”

La vocera de Juntos por el Perú (JP), Ruth Luque, recalcó que las críticas al Gobierno de Pedro Castillo deben considerar el difícil contexto en el que el mandatario ha tenido que desenvolverse durante estos primeros meses. También rescató algunas políticas anunciadas por el jefe de Estado que, pese a no haberse consolidado aún, considera importantes para la población.

“ Creo que hay anuncios importantes que se han avanzado, que definitivamente faltan implementarlos, pero creo que hay que situar la evaluación de estos 100 primeros días en un contexto de mucha polarización, de la existencia de actores políticos queriendo generar una percepción de ilegitimidad para el Gobierno . Son rezagos de lo que se vivió en la segunda vuelta electoral, cuando teniendo los resultados legales se pretendió no reconocer la elección de este gobierno”, explicó.

“El anuncio de todas estas acciones acerca de la segunda reforma agraria me parece importante; esa (es una) línea que favorece a la agricultura pequeña y va a generar un conjunto de beneficios económicos para el productor agrario mediano, pequeño. Lo tercero es el tema de la renegociación del gas, que yo esperaría que se implemente siempre dentro del marco legal y respetando el diálogo democrático” , añadió.

Además, indicó que, para ella, el principal error de la gestión de Pedro Castillo ha sido el de no tener una buena comunicación de las acciones y las medidas tomadas por el Ejecutivo. Sin embargo, señaló que esto podría mejorar a partir de la incorporación de Mirtha Vásquez como titular de la PCM.

Karol Paredes: “Solamente he visto generalidades y nada en concreto”

Contrario a Ruth Luque, la legisladora Karol Paredes, de Acción Popular, criticó las iniciativas anunciadas por Pedro Castillo y por el Ejecutivo en general, que, a su parecer, no representan algo en concreto que pueda atender las necesidades más urgentes de los peruanos.

“En estos 100 días, yo no he notado ninguna acción concreta a favor de la ciudadanía. Solamente he visto generalidades y nada en concreto que pueda favorecer a la población” , expresó.

PUEDES VER: La caída de Pedro Castillo entre quienes más lo apoyaron

Asimismo, advirtió que temas como la educación, la reactivación económica y y los conflictos internos que atraviesa el país no han podido ser resueltos ni apaciguados por Pedro Castillo y sus ministros.

“El tema de la reactivación económica, que es clave, no se ha avanzado. Tenemos más crisis internas, conflictos internos. Hay ofrecimientos, pero yo no veo ningún proyecto de inversión que se haya aprobado o que se esté empezando a trabajar , o que haya mayor presencia del Estado en zonas rurales. Lo que veo son mítines gigantes que se hacen en las regiones, llenos de ofrecimientos, y nada más. Si revisamos la ejecución presupuestal, hay más de 16.000 millones de soles que no se han gastado”, alegó.

Raúl Huamán: “Sinceramente, ha sido un desastre”

Finalmente, Raúl Huamán, parlamentario de Fuerza Popular, criticó severamente al Gobierno de Pedro Castillo y rechazó la iniciativa del ministro de Economía, Pedro Francke, de que el Estado realice reajustes en la recaudación de algunos impuestos.

“Es muy polémico. Sinceramente ha sido un desastre y nuestro país está hasta el cien. Él dijo ´no más pobres en un país rico´, pero cada vez hay más pobres. Y ahora quiere más impuestos. ¿Tú crees que con eso va a haber menos pobres? Creo que están rodeándose de gente inepta y mediocre. Da la impresión de que el presidente estuviese en campaña electoral”.

Como se recuerda, el último 4 de noviembre, la bancada de Fuerza Popular votó en bloque contra el otorgamiento de la confianza al Consejo de Ministros encabezado por Mirtha Vásquez.

Pedro Castillo brindará un mensaje por sus primeros 100 días de Gobierno

En el marco de sus primeros 100 días como presidente de la República, Pedro Castillo detalló que este miércoles 10 de noviembre brindará, desde la ciudad de Ayacucho, un balance de sus primeros meses de gestión.