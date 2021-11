Odebrecht: lo que revelan las planillas de Jorge Barata en el Perú

Convoca.pe accedió a documentos que la Procuraduría General de Brasil envió al Ministerio Público peruano, los mismos que contienen registros de la contabilidad paralela de Odebrecht y los pagos ilícitos que hizo la constructora multinacional en Perú.

El informe de esta organización de periodismo de investigación refiere que uno de esos documentos es el listado de movimientos contables de las planillas secretas de Jorge Barata para el año 2006.

Entre las coimas y los aportes ocultos de campaña, el Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, también conocido como la Caja 2, registró desembolsos por más de US$ 9,7 millones.

En ese año electoral, los codinomes relacionados a esa campaña electoral recibieron en total US$ 565 mil, según la planilla de Barata.

Ahí están Boca Torta (US$ 320 mil); Apra (US$ 105 mil); Laque (US$ 60 mil), que, según Barata, sería el aprista Luis Alva Castro; Fujitivo (US$ 30 mil); FIM (US$ 25 mil); Xaxa (US$ 20 mil) y P. Ahora (US$ 5 mil).

El próximo 18 de noviembre, la fiscal Carol Cuba, del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público peruano, interrogará en Sao Paulo, Brasil, a Jorge Barata sobre los aportes ocultos entregados a Lourdes Flores.

Otro hecho que menciona Convoca.pe sobre la planilla del 2006 es que las coimas que aceitaron el camino para las obras de Odebrecht, adjudicadas durante el Gobierno de Alejandro Toledo, se intensificaron luego del cambio de mando.

Entre enero y julio del 2006, con Toledo en la presidencia, los pagos registrados en esta planilla suman US$ 2 millones 612 mil. Entre agosto y diciembre, con Alan García en la presidencia, las coimas anotadas alcanzaron US$ 7 millones 94 mil.

Se refiere que la coima pactada entre Toledo y Barata fue por un total de US$ 30 millones a cambio de la adjudicación de la Carretera Interoceánica Sur. Y para continuar en la obra vial, Barata pactó ese mismo año un soborno de US$ 3 millones con Luis Nava Guibert, secretario del despacho presidencial de Alan García, tal como lo declaró el propio Barata.

El informe también anota que mientras Toledo ocupó el cargo en 2006 se registraron 30 desembolsos ilegales, de los cuales seis tenían relación con la Interoceánica Sur. Durante el período aprista, se contabilizaron 62 pagos de coimas, 30 estaban ligados a la misma obra vial.

Sobornados 2006-2011

Sobre este punto, Convoca.pe recuerda que en 2017 Marcelo Odebrecht, expresidente de la compañía brasileña, declaró que entre 2006 y 2011 hizo aportes de campaña a los candidatos presidenciales Alan García, Lourdes Flores, Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo.

Entre 2006 y 2011 aparecen anotados 697 desembolsos. Un dato importante que muestra esta planilla es la consolidación del sistema de corrupción de Odebrecht. Entre estos años, los beneficiarios de las planillas de ‘pagos no contabilizados’ llevadas por Barata se ocultaron detrás de 75 codinomes, que recibieron US$ 57,2 millones de fuente ilícita. Los pagos fueron cargados a los presupuestos de 16 proyectos. De estos, 14 corresponden a obras de infraestructura.

La obra que generó mayor cantidad de pagos ilícitos fue la Carretera Interoceánica Sur. Registró pedidos de desembolsos por US$ 41,9 millones. El segundo presupuesto es el del proyecto ‘DS-JB’ por US$ 7,8 millones y 19 seudónimos.

Luego sigue la del Tren Eléctrico, con 3,3 millones repartidos entre siete alias; y la de la Carretera Interoceánica Norte, con US$ 1,3 millones para 14 personajes anónimos.

Respecto a los codinomes de los peruanos más sobornados en este periodo, ‘Oriente’ lo encabeza con US$ 29 millones. Le sigue ‘Comissao’, relacionado con las interoceánicas Sur y Norte, con la concesión del proyecto hídrico Olmos, una obra de saneamiento en Iquitos, y con la planilla directa de Barata. A este seudónimo se anotaron 53 pagos por US$ 2,4 millones. ❖

Odebrecht en Perú

Contabilizó 203 codinomes en las planillas

Para entender los archivos a los que accedió Convoca.pe, el grupo de periodistas de investigación sistematizó los registros en cuatro bases de datos. En total, contabilizó 203 codinomes relacionados con el Perú solo en estas planillas.

Precisa que más de un centenar de estos seudónimos no se conocían antes de que llegara esta documentación a los fiscales encargados de las pesquisas.

Asimismo, indica que las planillas de Ricardo Boleira, el brasileño que reemplazó a Jorge Barata en el año 2012 como director superintendente de Odebrecht en Perú, también tendrán otras historias que contar.