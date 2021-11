Eduardo González: “Si se encuentra irregularidad en lo de PeruRail, que se sancione”

El extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Eduardo González manifestó que si se tiene que investigar la renovación del permiso de operaciones de PeruRail para el servicio ferroviario hacia Machu Picchu, que se haga, y de hallarse alguna irregularidad, se sancione a los responsables. Aunque en su opinión fue un trámite administrativo normal y se realizó en las fechas establecidas.

Opinó que si se tiene que investigar la emisión de la resolución directoral n.o 3123-2021- MTC/17.02, que renueva el permiso de operaciones a favor de PeruRail, empresa del excandidato presidencial Rafael López Aliaga, que se realice. “Que se revise todo lo que se tenga que revisar y se encuentre responsabilidades en la dirección correspondiente”, refirió.

Explicó que dicho procedimiento no tenía por qué llegar a su despacho ni del viceministerio de Transportes, sino a la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre (DSTT) del MTC, debido a que es un trámite meramente administrativo.

Explicó que según el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, la renovación de permiso debe ser presentado por la operadora en plazo no menor de tres meses antes de la fecha de caducidad del permiso de operación vigente. Dijo que PeruRail así lo hizo. Tenía hasta el 20 de junio. Y lo hizo el 14 de junio. Consultado si los reclamos que hace la población de Cusco y Machu Picchu como el costo de los pasajes, un mayor número de vagones para pasajeros locales y otros no podrían haber sido tomado en cuenta para no ampliar la licencia o el permiso a PeruRail, explicó que en la norma no se considera dichos reclamos y estos deben ser canalizados por entidades como Ositran, Indecopi u otros.

Señaló que se confunde el contrato de concesión de la administración de los ferrocarriles Centro, Sur y Sur Oriente suscrito entre el Estado peruano y Fetransa, que es muy distinto, pues dicha concesión culmina el 2034.