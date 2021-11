Mirtha Vásquez: No soy antiminera, defendí los derechos de comunidades afectadas por mineras

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, aseveró este domingo 7 de noviembre que no está en contra de la inversión minera. La titular de la PCM hizo esta aclaración a raíz de los calificativos que usa un sector político luego de que fue abogada de Máxima Acuña en el proceso contra la minera Yanacocha. En dicho juicio, Vásquez Chuquilín logró que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cajamarca fallara a favor de su patrocinada por la posesión de 25 hectáreas de terrenos.

“A mí siempre me califican de antiminera, yo nunca he sido antiminera, yo lo que he hecho es tratar de defender a comunidades que han estado afectadas en sus derechos por mineras irresponsables. Eso no me vuelve antiminera, me vuelve pro derechos” , afirmó la titular de la PCM en entrevista con Latina.

En esa misma línea, Mirtha Vásquez expresó la disposición del Gobierno del presidente Pedro Castillo para hallar “una mejor forma” de relacionamiento con las empresas mineras.

“Podemos entrar en una mejor relación donde mineras y nosotros, como Estado, nos sentemos a conversar y veamos cómo podemos establecer una mejor forma de relacionarnos. No solamente ellos económicamente con el Estado, sino también con las comunidades. Leámoslo esto como una buena oportunidad”, agregó.

Anuncia reformas para acabar la minería ilegal

En otra parte de la entrevista con el referido canal televisivo, Mirtha Vásquez lamentó que en gestiones anteriores las acciones para acabar con la minería ilegal no hayan tenido resultados favorables. En ese sentido, aseguró que “hay que generar reformas”.

“La minería informal e ilegal merece un especial tratamiento ¿Estos años que han hecho? Ir pateando a los mineros informales, les sigan ampliando el plazo para formalización. Había un lapso en que ellos estaban actuando en una situación de informalidad. No se puede permitir eso, hay que generar reformas”, adicionó.