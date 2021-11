Walter Ayala tras críticas a los primeros 100 días de Pedro Castillo: “No reconocen, se ha hecho mucho”

Muestra su apoyo. El domingo 7 de noviembre, el titular del ministerio de Defensa (Mindef), Walter Ayala, sostuvo una entrevista en canal N en donde se refirió a los primeros cien días de Pedro Castillo como mandatario del país. A pesar de que la actual gestión ha recibido una lluvia de críticas, Ayala manifestó que no existe un reconocimiento por parte de la opinión pública hacia el Ejecutivo.

“Hay gente que ha estado en el poder y no han hecho nada, ahora la verdad no reconocen, se ha hecho mucho”, expresó durante el diálogo con Canal N.

Además, explicó, a modo de reclamo, que durante los tres meses que ha presidido el Mindef, solo ha recibido críticas hacia su persona, y no una distinción por sus logros.

“Yo tengo 3 meses en el Ministerio de Defensa, un mes y medio me han dado con palo. Acusándome de cosas que nunca he hecho. Lo que me decían era que era un mal policía, que me dieron de baja, pero nunca dijeron que yo regresé y he sido juez, he sido profesor en post y pregrado nunca dijeron. Nunca dijeron la verdad”, sentenció Ayala.

Finalmente, Ayala fue cuestionado sobre la mirada del Ejecutivo hacia una posible reforma constitucional, a lo que el titular del Mindef pidió que le pregunten temas relacionados al propio ministerio que preside; no obstante, dejó entrever que está de acuerdo con un cambio a la Constitución siempre y cuando se haga por petición del pueblo.