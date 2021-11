Torres sobre posible vacancia: El Congreso está trabajando en ese sentido y no lo pueden negar

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, afirmó que el Congreso estaría preparando la vacancia presidencial de Pedro Castillo, ya que aún el Tribunal Constitucional no ha resuelto la demanda de inconstitucionalidad para regular el balance de poderes con respecto a la cuestión de confianza, ley que solo beneficia al Legislativo y quita facultades al Ejecutivo.

“Si no daban la confianza, ellos se quedaban solamente con una (opción más para presentar a otro gabinete) y entonces podría darse la disolución por parte del Ejecutivo. Eso es conforme a la ley, ¿por qué nos exaltamos por eso? Así como el Congreso puede vacar al presidente por incapacidad moral en cualquier momento. Y están trabajando en ese sentido y eso no lo pueden negar porque incluso los seguidores del Congreso estaban afuera gritando y exigiendo la vacancia presidencial”, manifestó en entrevista con La República.

El pasado 1 de agosto, cuando aún el congresista de Perú Libre Guido Bellido liderada la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la congresista Adriana Tudela de Avanza País, expresó públicamente que sí estaba en busca de la destitución del jefe de Estado y para ello, solicitó “la unión” de las demás bancadas.

“Se necesitan 87 votos para lograr una vacancia y yo espero que, durante los próximos días, todas las fuerzas democráticas que están en el Congreso podamos idear una estrategia inteligente para enfrentar esa situación”, indicó.

Durante la conversación con este medio, Aníbal Torres recordó que ellos presentaron un proyecto de ley a la representación nacional en el cual buscaban equilibrar ambos recursos “porque de lo contrario el Congreso toma decisiones en su interés de no ser cerrado y el Ejecutivo toma decisiones en su interés de que el presidente no sea vacado”. No obstante, el Parlamento lo pasó por alto y continuaron con la aprobación de la ley gestada en la Comisión de Constitución.

“Al TC no le queda otra salida que declarar inconstitucional esa ley porque viola manifiestamente la Constitución. Con el pretexto de dar una ley de desarrollo constitucional, modifica la Constitución y eso se puede hacer solo observando lo que dice el artículo 206″, opinó al respecto.

TC estaría descalificado si falla en contra del Ejecutivo, sostuvo titular del Minjus

El titular del Ministerio de Justicia aseguró que si el Tribunal Constitucional fallara en contra del Ejecutivo y declara procedente la ley sobre cuestión de confianza, esto lo descalificaría “como un órgano autónomo, independiente, que se sujeta estrictamente a los hechos” . No obstante, adelantó que podría interponer alguna acción legal para detener ello.

“Yo soy abogado, pues, y estoy evaluando posibilidades para realizar alguna acción exterior, porque esta situación no puede seguir”, agregó Torres.