Aníbal Torres: “Estamos en deuda no solo con la ciudadanía, sino con los partidos de oposición”

Aníbal Torres, ministro de Justicia, pensaba que el Congreso no iba a otorgar la investidura al gabinete y esa noche se marchó a su casa imaginando que le tocaría volver a sus actividades privadas. Se enteró de que la decisión era favorable por la radio. En esta entrevista responde sobre el momento político y el rumbo del Gobierno.

El gabinete, aunque por pocos votos, obtuvo la confianza. ¿Qué evaluación hace?

Fue un triunfo bastante estrecho. En el Ejecutivo tenemos que tenerlo en cuenta, nos falta un poco de comunicación porque a veces hay cosas que se hacen y no se comunican bien, lo cual puede suceder en mi sector. Salen a los medios a pronunciarse personas que antes han ejercido este cargo y que no han hecho absolutamente nada…

¿Sus antecesores?

Así es. No hay uno solo a quien se pueda calificar que hizo bien su trabajo. ¿Por qué los penales se encuentran en esta situación? ¿Por qué las cárceles en construcción no se hicieron? Porque los contratos se hicieron mal, para beneficiar a ciertas empresas.

¿Pensó que no les iban a dar la confianza?

Sentí que no nos iban a dar la confianza porque cuando estaba allí empecé a contar y vi que de ninguna manera íbamos a alcanzar los votos. Tal es así que salí tranquilo, pensando que ya había cumplido un pequeño periodo aquí y que volvería a mi actividad privada. Luego me enteré en el camino de que nos dieron la confianza. ¿A qué se debía eso? Tres congresistas de un partido que de ninguna manera iba a votar por el gabinete, lo hicieron (Avanza País). Después cuando los entrevistaron, dieron a entender que votaron así por miedo, lo cual no debe ser porque entonces las decisiones se toman por intereses particulares. Si no daban la confianza, ellos se quedaban solamente con una (opción más) y entonces podría darse la disolución por parte del Ejecutivo. Eso es conforme a la ley, ¿por qué nos exaltamos por eso? Así como el Congreso puede vacar al presidente por incapacidad moral en cualquier momento. Y están trabajando en ese sentido y eso no lo pueden negar porque incluso los seguidores del Congreso estaban afuera gritando y exigiendo la vacancia presidencial. Por eso es que nosotros presentamos un proyecto de ley…

Para equilibrar vacancia y disolución.

Para equilibrar. Porque de lo contrario el Congreso toma decisiones en su interés de no ser cerrado y el Ejecutivo toma decisiones en su interés de que el presidente no sea vacado.

La demanda de inconstitucionalidad ante el TC por la ley aprobada que regula la cuestión de confianza, aparentemente, no va a conseguir los 5 votos. ¿Cómo ve el tema?

Bueno, al TC no le queda otra salida que declarar inconstitucional esa ley porque viola manifiestamente la Constitución. Con el pretexto de dar una ley de desarrollo constitucional, modifica la Constitución y eso se puede hacer solo observando lo que dice el artículo 206.

Entiendo, pero es muy difícil que se consigan los 5 votos.

Es probable, pero eso descalifica al TC como un órgano autónomo, independiente, que se sujeta estrictamente a los hechos…

A ustedes no les quedaría más que aceptar la decisión.

Así es. Pero yo soy abogado, pues, y estoy evaluando posibilidades para realizar alguna acción exterior, porque esta situación no puede seguir.

¿Recurriría a algún organismo internacional?

Al cual esté vinculado el Estado peruano. Estoy evaluando eso, todavía no lo voy a revelar.

Vuelvo sobre la votación del jueves. ¿Parte de la bancada de Perú Libre ya se inscribió oficialmente en la oposición?

Bueno, me pareció raro que se hayan puesto de acuerdo Fuerza Popular y parte de Perú Libre. Es un hecho, nadie lo puede negar. Que hay una división, hay una división.

¿Ese grupo de PL puede considerarse de oposición?

Depende cómo continúen en adelante, la política en el Perú es pendular.

¿Cree posible convencer de nuevo a ese sector de PL?

Al Ejecutivo le corresponde convencer a todo el país y a todas las fuerzas de oposición. El que haya resultado esta votación de confianza en esos términos quiere decir que en algo nosotros también estamos fallando y que tenemos que mejorar. He escuchado en la oposición quejarse sobre la inseguridad ciudadana, y ahí hay que hacer muchísimo y rápido. Tengo entendido que el presidente ya tiene un proyecto. Lo que no es decente es que se diga que la inseguridad ciudadana se debe a este Gobierno. No es decente que, otra vez, ministros del Interior anteriores a este Gobierno salgan a los medios a criticar cuando ellos no han hecho absolutamente nada para manejar este tema.

¿No le gusta que salgan los exministros a opinar?

Lo que no me gusta es que la persona comience a criticar a la nueva gestión cuando no pudieron hacer nada.

¿No hay que hacer una autocrítica? En cien días hemos tenido dos gabinetes, tres ministros del Interior, nombramientos cuestionables.

Sí, hay autocrítica. Por eso digo que nosotros en este momento estamos en deuda no solamente con la ciudadanía, sino con los partidos de oposición. Hay que combatir la inseguridad ciudadana.

¿Se siente en deuda con la ciudadanía?

Sí, sí. Realmente, personalmente, yo sí. No atribuyo responsabilidad a nadie. No obstante que no he sido ministro del Interior, hemos debido actuar con mayor prontitud. No debemos sujetarnos a la crítica destructiva de la oposición, porque en cuanto se quiere tomar una medida inmediatamente viene la crítica destructiva, de personas que no conocen nada de este asunto, que apenas conocen de la puerta de su casa a su centro de trabajo y algún lugar de diversión. Acá si decimos que deben intervenir las Fuerzas Armadas, salen los opinólogos a decir que están entrenadas para la guerra exterior. No, señor, no hay que pensar que las personas de las FFAA son brutas y no entienden nada.

Las FFAA están, en efecto, preparadas para la guerra.

Eso no quiere decir que no puedan colaborar en auxiliar a la Policía que ha sido sobrepasada enormemente por la delincuencia. En este parque mire cuántos policías hay: ninguno, ninguno. Y vamos a otros lugares, a los barrios, ¿qué protección tiene la ciudadanía? No tenemos el número suficiente de policías. Hay que ser realistas.

¿No es una medida abiertamente represiva?

Ese es otro absurdo. En el combate a la delincuencia tiene que haber la prevención, que es fundamental. Eso es a largo plazo. Pero tiene que haber represión contra el que cometió el delito.

¿El presidente Pedro Castillo está aprendiendo a gobernar en el camino?

El presidente Castillo tiene muchas dificultades. Tiene una oposición destructiva. Yo no estoy en contra de la oposición, no. Es positiva y necesaria, porque ayuda a entender los errores, pero nosotros tenemos una oposición destructiva, totalmente destructiva. Lo han visto en el debate parlamentario: todos los males del Perú se deben a este Gobierno. ¿No hay trabajo? Este Gobierno. ¿No hay seguridad ciudadana? Este Gobierno. ¿La educación es un desastre? Este Gobierno.

Ustedes son los que ejercen el poder.

¿Cuánto tiempo? ¿En tres meses se pueden reconstruir los miles de establecimientos escolares semidestruidos?

Le concedo que es poco tiempo, pero ya ejercen el poder y varias decisiones adoptadas son equivocadas, ¿no?

Bueno, debe haber decisiones equivocadas. Solamente Dios y los imbéciles no se equivocan. Las decisiones equivocadas hay que corregirlas.

¿Usted cree que este Gobierno va a durar los cinco años?

Mire usted…

Se ríe.

Yo creo que sí, yo creo que sí.

No lo noto muy convencido.

Creo que va a durar los cinco años. Como (Castillo) tiene esa capacidad de reconocer errores, se corrigen. Claro que en las encuestas se dice que ha bajado… bueno, otra cosa es la realidad. En cambio, el que no tiene aceptación es el organismo que lo critica (al presidente).

Castillo sí ha bajado en las encuestas.

Probablemente, especialmente en Lima, vuelvo a mencionar a la inseguridad ciudadana…

No solo en Lima.

Bueno, hemos ido al Cusco y pasamos por la calle y todos aplauden, sin que hayamos convocado a nadie.

¿Se mantienen en su posición de que Alberto Fujimori vaya a un penal común?

La Constitución, en su artículo 2, dice que todos los peruanos somos iguales frente a la ley. Todos los que han delinquido tienen que encontrarse en las mismas condiciones. El principio establecido en derecho penal dice que el funcionario de más alto nivel que haya delinquido tiene que tener la mayor sanción. Aquí lo hemos entendido al revés. Acá, un modesto empleado comete un delito que no es grave y es sancionado con severidad. En cambio, un presidente delinque y se queda en libertad o si es condenado tiene una cárcel dorada. Eso no es decente en un país civilizado. El señor Fujimori está sentenciado penalmente por varios delitos -gravísimos-, está considerado como uno de los corruptos más grandes del mundo, ¿y a pesar de eso debe tener una cárcel dorada? Eso no, pues. Estaba para ser trasladado al penal y un día antes se enfermó. Se encuentra restableciéndose en una clínica y cuando se le dé de alta se estudiará nuevamente su caso para ver a qué penal es trasladado. No hay ninguna razón para que los peruanos estemos invirtiendo para mantener una cárcel dorada. Eso no es justo.

¿Y esa decisión no levantará más la oposición del fujimorismo contra el Gobierno?

Será solo de un sector del fujimorismo. Además, el partido debe renovarse, ¿no? Porque si va a seguir al amparo de personas que están sentenciadas penalmente, o que están cuestionadas, ¿cómo va a seguir adelante ese partido?

¿No siente que a veces se va un poco de boca?

Por ejemplo, con lo que le estoy diciendo, sí. Yo soy consciente de lo que le estoy diciendo, soy consciente. En ese aspecto no puedo ser diplomático. Si me encontrara en otro ambiente hablando con diplomáticos, mi lenguaje sería distinto. Acá estamos en un mundo real, en un país que tiene grandes problemas que no se resuelven diplomáticamente si no aplicando la ley.

No lo decía necesariamente por lo que ha dicho del fujimorismo. Recordaba su declaración sobre Antamina.

Pero la prensa desvirtuó eso. Yo dije que era “probable” que existan accionistas que estén comprendidos dentro de los empresarios que están buscando la vacancia del presidente. ¿Qué sacó la prensa? Que dije que los accionistas están buscando la vacancia. Me parece que eso no está bien.

¿Cuándo podría estar Alejandro Toledo en el Perú?

Esto puede resolverse en unas semanas, aunque también puede darse máximo en el plazo de un año, porque según las leyes americanas eso no está regulado.

¿Toledo se irá a un penal común?

Ah, pero por supuesto, si es que estamos aquí. Si estamos aquí, no se va a un penal de lujo, como cualquier persona que ha delinquido. ❖

Congreso, Parlamento, María del Carmen Alva

“Hay un Poder Judicial extraordinariamente corrupto”

Ha recibido por segunda vez la confianza en lo que va de su gestión al frente del Ministerio de Justicia. ¿Qué prioridades tiene?

Tenemos a nuestro cargo Registros Públicos, donde se publican todos los contratos que se realizan en la actividad económica, por ejemplo. La finalidad es acelerar el registro de estas inscripciones. Yo conozco esto, no me van a contar cuentos. En los contratos hay cosas simples y complicadas, ¿cuánto tiempo demora para inscribir una compra venta sin mayores transferencias? Dos o tres días. Eso es aceptable en nuestro medio, pero tiene que ser en el día. No puede demorar semanas. No puede demorar más. Estamos acelerando la inscripción registral, a nivel nacional. Ahora veamos los penales que han sido un desastre, por décadas. Ahí no gobernaba la autoridad, gobernaban los presos.

¿Van construirse nuevos penales?

Vamos a construir nuevos penales. El megapenal de Ica está paralizado porque tres empresas que conforman el consorcio no cumplieron con el contrato. Ganaron la buena pro, la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) lo revocó porque presentaron información falsa, se fueron a un juez y obtuvieron una medida cautelar por lo que igual se suscribió el contrato, se les entregó más de 115 millones de dólares de adelanto, sin embargo, no se avanzó en la ejecución de la obra. Faltaban dos semanas (para la culminación del contrato) y el avance era solamente del 25%. Entonces, el Gobierno anterior decidió anular ese contrato, pero estas empresas recurrieron a otro juez y a otro juez y hay siete procesos judiciales, el último de ellos en Madre de Dios. O sea, hay un Poder Judicial extraordinariamente corrupto. No estoy diciendo que todos los jueces, no me estoy yendo de boca ahí. Estoy diciendo la verdad. Hay jueces honestos, decentes, pero existen otros que causan daño. Ahora estamos tratando de avanzar con el proceso para continuar con la construcción de este megapenal. Posiblemente se necesiten más. También tenemos que reforzar un poco la legislación penal para disminuir la delincuencia. Se necesita una actividad de prevención.