Cien días de Gobierno: Pedro Castillo y su sinuoso recorrido presidencial

El recorrido de los primeros 100 días de gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, no estuvo exento de turbulencia. Tuvieron que pasar dos gabinetes ministeriales, tres ministros del Interior y una cada vez más evidente ruptura de la bancada oficialista para llegar a este punto. El jefe de Estado anunció para este miércoles 10 de noviembre un balance de sus primeros meses de gestión, desde Ayacucho. La República conversó con dos analistas políticos para tener un panorama anticipado de lo que debería estar en su próximo mensaje a la ciudadanía.

Para el politólogo Jeffrey Radzinsky no es casualidad que el jefe de Estado eligiese Ayacucho como el lugar desde donde se pronunciará sobre sus primeros 100 días de gobierno, debido a que su gestión se ha caracterizado por darle mucho énfasis a los viajes al interior del país y emitir pronunciamientos desde las plazas públicas durante sus recorridos. “Si algo se puede rescatar es que se está haciendo mucho énfasis en atender a muchas provincias que no estaban priorizadas, quizá el elemento no tan costero que responde al resultado electoral, priorizando la sierra. Si uno se fija en los principales viajes y anuncios del presidente, han sido en regiones de la sierra. Quizá eso es algo positivo”, explica.

A través de su cuenta de Twitter, el último viernes, el mandatario destacó como algunos de sus grandes logros la segunda reforma agraria, el inicio de gestiones para la renegociación y masificación del gas natural, el porcentaje de la población objetivo vacunada con dos dosis y el bono Yanapay: “Esta es la agenda que interesa a los peruanos y que debemos discutir y sacar adelante. Por ello, este miércoles en Ayacucho, junto a nuestro pueblo , daremos cuenta al país de los avances de esta primera etapa de gestión, así como los objetivos a cumplir en los próximos meses y años. Nos vemos allá”, escribió el mandatario.

El analista político Omar Awapara coincide en algunos puntos con el jefe de Estado al destacar el avance de la vacunación y la continuidad de Julio Velarde al frente al Banco Central de Reserva (BCR) como algunos de los logros que se le puede conceder al presidente, pero precisa que es un repertorio de logros algo acotado: “Sobre todo la continuidad en el proceso de vacunación. Creo que se ha terminado bastante bien. Cierta estabilidad macreconómica y monetaria manteniendo a Velarde. Creo que ha sido importante, no mucho más. Eso ha sido lo más destacable”, expresó.

Algunos puntos negativos

Si bien existen algunos puntos fuertes en la gestión de Pedro Castillo, Radzinsky es más tajante al hablar sobre los puntos negativos que dejan los primeros 100 días de gobierno de Perú Libre. Destaca las designaciones de ministros cuestionados y la incertidumbre generada por el ruido político: “Creo que hubo mucha improvisación. Creo que hubo mucha incapacidad para formar un equipo gubernamental de inicio que nos permita ejecutar una serie de propuestas que se hicieron en campaña. Prueba de ellos es que hubo dos gabinetes. Es el tercer ministro del Interior en 100 días. La inestabilidad y la improvisación han sido constantes”, expresó.

En 100 días de gobierno, Mirtha Vásquez es la segunda titular de la PCM. El primero fue Guido Bellido. Foto: Gerardo Marín/La República

En cuanto a las críticas de la oposición en el Congreso a la gestión del jefe de Estado, Omar Awapara consideró que este Gobierno tiene varios puntos cuestionables, pero las críticas por una presunta ruptura de la democracia o algunos pincelazos de autoritarismo no forman parte de ella: “Hay algunas críticas que son exageradas, dado que algunas bancadas no han terminado de pasar la página de la elección y hablan de vacancia, fraude, perdiendo algo de credibilidad. Hay mucho de qué criticar y no necesariamente tiene que ver con la democracia o autoritarismo”, explicó.

