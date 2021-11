Ayala sobre cambios en las FF. AA.: “Ha sido el proceso más meritocrático y transparente”

El ministro de Defensa Walter Ayala expresó que los últimos ascensos en las Fuerzas Armadas han sido el proceso de cambios más transparente y meritocrático que hay hasta la fecha; esto en respuesta a las remociones de los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea, que fueron relevados el último jueves cuatro de noviembre, luego de tres meses de haber asumido el cargo.

“Este ha sido el proceso de ascensos más meritocrático y transparente que ha habido a lo largo de todos estos años. Que alguien me diga que no” , comentó el titular de Defensa en Radio Exitosa.

Al respecto, Ayala indicó que los cambios en las comandancias generales es una prerrogativa del presidente de la República que está amparada en la Constitución y en la ley de las Fuerzas Armadas. Además, resaltó que todos los funcionarios y militares del Estado están en constante evaluación.

“Son políticas de Estado. Un presidente es quien dirige la nación y toma decisiones de acuerdo a lo que él piensa”, dijo.

Conformidad

En ese sentido, comentó que la lista de ascensos, firmada por el presidente Pedro Castillo, fue propuesta por los mismos comandantes generales. Indicó que cuando fue presentado a su despacho, él no encontró ninguna observación y, más bien, se la trasladó al mandatario de la República para que plasme su rúbrica. Aunque aclaró que su ministerio no es mesa de partes entre las Fuerzas Armadas y Palacio de Gobierno.

“Si el presidente no lo quiere firmar, no lo firma y ahí quedó la cosa. Es incongruente que el presidente lo firme y que luego digan que no le hicieron caso”, declaró Walter Ayala que además agregó que esta situación genera ruido político y denigra la imagen de las Fuerzas Armadas.