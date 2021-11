Ministro Ayala sobre apoyo de las FF. AA. a la PNP: Fue un pedido del exministro Barranzuela

El gobierno de Pedro Castillo autorizó, mediante resolución suprema, la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional, en Lima y Callao, esto por un plazo de 30 días calendario. El ministro de Defensa, Walter Ayala, señaló que la iniciativa se dio por una solicitud del entonces ministro del Interior, Luis Barranzuela.

“Ellos (el Ministerio del Interior) presentan un documento diciendo que su logística ya fue sobrepasada por la delincuencia. ¿Qué les voy a decir yo, que no? El mismo ministro del Interior (en ese entonces Luis Barranzuela) está firmando y nos está pidiendo. Fue un pedido del Director de la PNP y del ministro Barranzuela ”, manifestó en Exitosa.

La autorización del apoyo de las Fuerzas Armadas a la PNP ha sido cuestionada por algunos exministros de los sectores del Interior y Defensa debido a que a los militares les corresponde resguardar la seguridad nacional.

“Las Fuerzas Armadas no tienen una varita para acabar con la delincuencia (…) en este caso las Fuerzas Armadas no tienen ni preparación, no tienen logística y consecuentemente lo que hacemos es exponerlos”, señaló Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, a La República.

No obstante, el titular del Mindef, Walter Ayala, defendió la iniciativa y aseguró que las FF. AA. brindarán un “apoyo estratégico”.

“¿ Quién ha dicho que el Ejército va salir a corretear a delincuentes? Nosotros vamos a apoyar de manera estratégica (…) Se va apoyar siempre y cuando la Policía lo pida, con hora y fecha. Lo que se va hacer, por ejemplo, brindando seguridad a instalaciones de servicios públicos (…) No van a ir a disparar”, enfatizó.

Ministerio de Defensa evalúa crear un “batallón de apoyo al orden interno”

El ministro Walter Ayala señaló que su sector viene evaluando la posibilidad de crear un batallón de apoyo al orden interno. “Se trataría de, justamente, para que no digan (que los militares) son improvisados, a pesar de que no lo son porque tienen estudios y capacitación, un batallón donde se le va a dar cursos de derechos humanos y seguridad ciudadana”, indicó.