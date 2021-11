Pedro Castillo sobre alza de precios: “Hacen creer que ha subido porque llegó un campesino a gobernar”

El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que algunos sectores “culpan” a su gobierno por la subida precio de los productos de primera necesidad. El mandatario brindó estas declaraciones durante la entrega de tractores a las organizaciones de productores de Santa Maria de Chicmo, en Apurímac, como parte de las acciones de la segunda reforma agraria.

“Muchas veces, esto de subir los costos de los productos, como los fertilizantes y los abonos, hacen creer que ha subido porque ha llegado un campesino a gobernar. Mañana salen a decir ‘por culpa de ese señor ha subido el gas, ha subido el pan y el pollo’ ”, señaló el mandatario.

Además, el mandatario señaló que en el Perú existieron 200 años de postergación en las regiones y destacó que su gestión impulsa una segunda reforma agraria, pese a cuestionamientos.

“Gracias queridos hermanos por ese respaldo, reflejado en las urnas, pero ese respaldo no puede ser traicionado. Cuando en alguna oportunidad algunos “pituquitos” escuchaban de la segunda reforma agraria, decían ‘y cuándo se ha dado la primera (reforma agraria)’”, dijo.

Este sábado 6 de octubre, el jefe de Estado también participó en un encuentro con los representantes de organizaciones sociales de personas con discapacidad de Lima Metropolitana, en Palacio de Gobierno.

Pedro Castillo dice que no le preocupa quienes “no conciben haber sido derrotados”

Luego que el gabinete de Mirtha Vásquez obtuviera el voto de confianza del Congreso, el presidente Pedro Castillo aseguró –durante una actividad en San Juan de Lurigancho- que no le preocupa la oposición ni aquellos grupos políticos que no aceptan los resultados de las Elecciones Generales 2021.

“A mí no me preocupa la oposición. A mí no me preocupan aquellos que todavía no conciben haber sido derrotados por la voluntad de ustedes, por los sueños de este pueblo, por este pueblo sediento de muchas oportunidades”, declaró.