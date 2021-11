Presidente Pedro Castillo: “La limitación física no es impedimento para ejercer la función laboral”

Durante un encuentro con los representantes de organizaciones sociales de personas con discapacidad de Lima Metropolitana, el presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que una limitación física no es un impedimento y que su gestión se compromete a garantizar los derechos de los ciudadanos de este sector.

“ No son discapacitados, los discapacitados están en otro sitio, los que no son sensibles a la patria. Las personas merecen respeto, la limitación física no es impedimento para ejercer la función laboral , no pueden ser discriminados y por eso necesito un representante de estos hombre y mujeres, vamos a bajar a las regiones no solo para reunirnos con ellos, basta de discursos (…) No los hemos hecho llamar para la foto”, manifestó desde Palacio de Gobierno.

Además, el mandatario Pedro Castillo señaló que coordinará con los congresistas para que se desarrollen leyes que faciliten el trabajo para las personas con discapacidad. “Espero que hoy, que tenemos a un grupo de congresistas, tomen los proyectos en el Congreso para que nuestros hermanos tengan todos los derechos que les compete. Hay que asumirlo”, añadió.

El jefe de Estado indicó que su gestión no destaca tomar medidas dentro del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). “ Si hay que corregir el Conadis, lo haremos. Creemos que tienen que empezar a trabajar y reconocer a todas las personas con discapacidad ”, agregó.

El presidente Pedro Castillo estuvo acompañado por las ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand; de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez; y de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.

