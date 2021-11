Vásquez: Hablar de fujicerronismo no es adecuado porque se harán consensos en Perú Libre

Entrevista. La congresista Lucinda Vásquez Vela de Perú Libre sostiene que su bancada votó dividida el último jueves 4 de noviembre debido a que “no se llegó a un acuerdo” para dar el voto de confianza al gabinete ministerial liderado por Mirtha Vásquez. Además, discrepó con el término ‘fujicerronismo’ pues considera que Perú Libre ya no volverá a partirse e impulsará las reformas promovidas por el presidente Pedro Castillo.

-¿Por qué votó dividido Perú Libre?

Somos una bancada que siempre actuó orgánicamente. En este caso no hubo ningún acuerdo . No nos hemos reunido en la bancada para tomar una decisión (para el voto de confianza a Mirtha Vásquez). Es por eso que 19 congresistas apoyaron a este gabinete sin ninguna condición.

-¿No hay consensos en la propia bancada del Gobierno?

En el caso de nosotros, que somos los maestros, y toda la bancada, somos muy democráticos. Hasta ahora no nos han condicionado. No cumplimos ninguna consigna. La bancada de Perú Libre, en esta ocasión, votó a favor del voto de la confianza, y algunos han votado en contra. Fue una decisión democrática, cada uno de los congresistas hemos visto y hemos analizado la situación política. Apostamos por la gobernabilidad dando el voto de confianza al gabinete Vásquez.

PUEDES VER: Fujicerronismo abre nuevo flanco de amenaza para el Gobierno

-¿No le preocupa que Pedro Castillo pierda apoyo desde el Congreso?

Como congresista sí me preocupa la forma en que se votó el jueves, ya que nuestro presidente necesita la gobernabilidad en el país. Soy consciente, y creo que, en otras oportunidades, eso no va a ocurrir porque siempre hemos respetado nuestros votos orgánicos . En este caso no fue así. Apostamos siempre por la gobernabilidad en el país. Esa es la meta: que se cumpla los cinco años del Gobierno del maestro Pedro Castillo.

Con 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención, el Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez. Foto: La República

-¿Existe un fujicerronismo en el Parlamento?

No creo que se vote igual (en el futuro) porque siempre hemos consensuado y nunca hemos cumplido consigna s. Nosotros sabemos por qué votamos de esa manera. Por qué sí, y por qué no. Quiero llamar a la reflexión a este Congreso opositor a que reflexionemos en cada caso.

-¿Qué le parece el término ‘fujicerronismo’?

El fujicerronismo no me parece un término adecuado, creo que hay otros términos que muy bien se puede utilizar; sin embargo, a mí no me parece determinante el término, pero no me parece extraño de parte de la prensa ya que muchos nombres así se han dado, no solo en este Gobierno, sino también en plena campaña. Además, estoy segura que se harán consensos. Eso es lo que pensamos.

-¿Y por qué no se llegó a un consenso en esta ocasión?

Siempre hemos sido una bancada compacta, una bancada unida. Creo que en los votos consiguientes que se nos vienen vamos a votar en un común acuerdo , siempre respetando la democracia y el actuar de cada uno de los congresistas.

Divididos. En Perú Libre se evidenció un fraccionamiento tras el voto de confianza. Foto: Congreso

-¿No sería mejor tener asegurado todos los votos de Perú Libre?

Lo ideal sería eso, pero no todos pensamos igual. Estoy convencida que a partir de ahora nos vamos a poner de acuerdo y ya vamos a tener acuerdos orgánicos de lo cual somos respetuosos , sin ninguna consigna, ni direccionalidad.

-De no llegar a consensos, ¿buscaran el apoyo en APP y Acción Popular?

Siempre hemos coordinado con ellos. Todos tienen opiniones favorables y otras veces hay opiniones en contra. Sin embargo, cada uno de ellos es consciente por qué dieron el voto de confianza y por qué no.