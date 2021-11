José Vizcarra: “Tenían la obligación y deber moral de comunicar el relevo”

“Quien elige al comandante general es el presidente de la República y también quien lo puede remover es él”, explicó a la prensa el ministro de Defensa, Walter Ayala, sin responder a la pregunta de fondo: ¿qué motivó al jefe del Estado a relevar sin previo aviso, y sin una causal aparente, a los comandantes generales del Ejército, general de división José Vizcarra Álvarez, y de la Fuerza Aérea, general del aire Jorge Chaparro Pinto, designados recién hace tres meses?

Ayala arguyó que el presidente Pedro Castillo había aplicado una prerrogativa constitucional para pasar al retiro inesperadamente a Vizcarra y Chaparro. Pero no aclaró si es cierto que en el caso del ex comandante general del Ejército fue destituido porque se negó a incluir en el cuadro de ascensos a los paisanos del mandatario Castillo, los coroneles EP Ciro Bocanegra Loayza y Fidel Bocanegra Burga, naturales del distrito de Tacabamba, provincia de Chota, Cajamarca. Por eso, los hermanos Bocanegra son conocidos como “Los Chotanos” en el instituto castrense. En el caso de Ciro Bocanegra, justamente está asignado en Palacio de Gobierno.

En su discurso de despedida, el ex comandante general del Ejército José Vizcarra no ocultó su sorpresa, malestar y decepción por el relevo dispuesto por el jefe del Estado y el ministro Ayala.

“Siento un sinsabor por este relevo inesperado, después de tres meses de haber asumido el comando, sin explicación alguna de parte de quienes tienen la obligación y el deber moral de haberme comunicado oficialmente”, alegó el general José Vizcarra.

Confirmando la versión que obtuvo La República de fuentes castrenses sobre las razones de la destitución, el general Vizcarra aludió precisamente a que desestimó cualquier intento de promover el ascenso de grado de oficiales fuera del proceso institucional.

“En el periodo de mi comando, uno de los eventos más importantes llevados a cabo fue el proceso de ascensos. Tengo el orgullo de decir que se desarrolló de manera impecable”, relató: “No permitiendo en ningún momento ninguna intromisión de índole externa de ningún tipo. Los oficiales, técnicos y suboficiales que ocuparon una vacante lo hicieron en función a sus méritos y a la apreciación exhaustiva y responsable de los respectivos comités, en base a decisiones consensuadas y totalmente éticas y justas”.

Los chotanos. Fidel Bocanegra Burga y Ciro Bocanegra Loayza. Foto: composición La República

Se llegó añadir una vacante más para la promoción Mariscal Toribio de Luzuriaga y Mejía, a la que pertenecen los coroneles y hermanos Ciro y Fidel Bocanegra. Pero tampoco alcanzaron una vacante.

Otro punto de controversia fue que Palacio de Gobierno contaba con una relación de oficiales del Ejército para que pasaran al retiro, una lista que no era resultado del proceso interno del instituto castrense, por lo que el general Vizcarra también expresó su desacuerdo.

Lo que llamó la atención del ex comandante general del Ejército fue que el jefe de la Casa Militar, el general de brigada Miguel Herrera Céspedes, a quien había asignado en dicho cargo, no le comunicó que sería relevado no obstante trabajar en Palacio de Gobierno.

En el caso del ex comandante general de la FAP, general de aire Jorge Chaparro Pinto, de acuerdo con fuentes castrenses y del Ejecutivo, este desestimó que se incluyera en el cuadro de ascensos al grado de teniente general al mayor general FAP Edgar Briceño Camero. Chaparro señaló que como Oficial de Armas Especialista a Briceño no le correspondía el grado de teniente general.

Según las fuentes, quien supuestamente intermedió a favor del mayor general Edgar Briceño sería el secretario general de la Presidencia de la República, Bruno Pacheco Castillo.

Además de las mencionadas controversias, las fuentes militares consultadas señalaron que otro punto de discusión fue que el general Vizcarra y el general del aire Chaparro expresaron no estar de acuerdo con la decisión del Ejecutivo de autorizar a los institutos armados para que apoyen las operaciones policiales en Lima y Callao.

Básicamente, los ex comandantes generales consideraron que la policía no había sido sobrepasada por las organizaciones criminales, que es una de las causales de intervención.

Mayor general FAP Grozo no es amigo de Cerrón

El director de Inteligencia de la FAP (Difap), mayor general Wolfgang Grozo Costa, negó mantener una relación de amistad con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, como informamos ayer.

“No conozco a Cerrón, no tengo ningún vínculo y tampoco he compartido aula con él. Soy un oficial de carrera en la especialidad de inteligencia y con una hoja de servicio intachable”, dijo.

El ex comandante general FAP Jorge Chaparro propuso el pase al retiro de Grozo, pero en Palacio de Gobierno no aceptaron, según las fuentes.