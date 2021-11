Jorge Montoya asegura que había libertad en su bancada para el voto de confianza

El gabinete presidido por Mirtha Vásquez obtuvo la investidura del Congreso con 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención. Pero, además de la división en el sufragio de Perú Libre entre cerronistas y castillistas, lo que llamó la atención fue el voto de dos parlamentarios de derecha, de Renovación Popular, que optaron por respaldar al Consejo de Ministros.

Se trata de Javier Padilla y Jorge Zeballos, quienes marcaron verde durante la votación, a diferencia de sus seis compañeros de bancada que decidieron no otorgar su confianza. En este grupo parlamentario, hubo una abstención.

Al respecto, el vocero de Renovación Popular y almirante en retiro, Jorge Montoya, manifestó que no hay ninguna ruptura en su agrupación y que se acordó que cada integrante elija a conciencia.

“ Dejamos a libertad para que votara cada uno como quisiera. Había opiniones diversas y ese es el resultado de la votación real. No se votó en bloque, sino que se permitió a cada uno que decida cómo votar”, declaró el parlamentario en diálogo con Canal N.

“No se los llevará a disciplina. Había libertad para el voto. Seguimos unidos y tenemos los mismos principios, y seguimos trabajando juntos ”, agregó el legislador, para luego criticar al nuevo ministro del Interior, Avelino Guillén. Señaló que en su bancada van a conversar para ver qué acción tomarán contra el titular del Mininter.

Presidente señala que no está preocupado por la oposición

Por otro lado, el presidente de la República, Pedro Castillo, le mandó un mensaje a sus opositores durante el lanzamiento del registro único nacional de ollas comunes Mankachay Perú (Mi ollita Perú) en San Juan de Lurigancho.

En esta actividad, el jefe de Estado dio un discurso e indicó que no está preocupado por quienes lo critican. “A mí no me preocupa la oposición. A mí no me preocupan aquellos que todavía no conciben haber sido derrotados por la voluntad de ustedes, por los sueños de este pueblo, por este pueblo sediento de muchas oportunidades”, expresó.

La oposición en el Congreso de la República está representada, principalmente, por agrupaciones de derecha: Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.