Ysrael Zúñiga asume presidencia de CRA pese a las denuncias de corrupción

Contra todo, Ysrael Zúñiga, investigado por presuntamente integrar la organización criminal “Los Hijos del Cóndor”, está llano a asumir el cargo de la presidencia del Consejo Regional de Arequipa (CRA). Pero su permanencia en el puesto tendría los días contados. Sus colegas lo sacarán del cargo.

Por unanimidad, seis de los integrantes del CRA dejaron sin efecto el acuerdo regional que disponía que Silvio Arias y José Luis Hancco asuman transitoriamente la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, ante la ausencia de Santiago Neyra que se dio a la fuga y Zúñiga que estaba detenido.

Pese a todas las exhortaciones, Zúñiga se aferra al cargo, que debe concluir al finalizar el 2021. Su colega Harberth Zúñiga le recordó que ayudó a “capturar” el CRA y a boicotear investigaciones e interpelaciones de funcionarios cuestionados. “ No lo merece (asumir), no ayuda a la institucionalidad. No es conveniente desde ningún punto. Exhortar de deponer esta intención ”, le indicó.

El exfutbolista atacó señalando irregularidades de su colega cuando fue alcalde, pero reculó.

Por su lado, Hancco cuestionó que el mismo investigado recepcionará pedidos de información de la Fiscalía por “Los Hijos del Cóndor”. “Lo lógico es abstenerse. Se van a crear dudas y suspicacias”, indicó.

Kimmerlee Gutiérrez sostuvo que Zúñiga también tendrá a su cargo labores administrativas y de personal, lo que no es conveniente. Mientras que Elmer Pinto criticó que debe haber un cambio y el futbolista lo está impidiendo.

Solicitarán sesión

Al no torcer su brazo, los cinco consejeros mencionados solicitaron convocar a sesión extraordinaria para hoy 6 de noviembre para que se elija a un nuevo presidente y vicepresidente. Se trata del Oficio N°096-2021 dirigido a Neyra y que ahora debe responder Zúñiga. “ A efectos de defender la institucionalidad y que el proceso penal no sea obstaculizado”, es la principal razón esgrimida en el documento . Se ampara en que el pleno tiene atribución de modificar ordenanzas y acuerdos, por lo cual puede elegir nuevamente a un presidente que lo represente ante las denuncias de corrupción.

Hancco dijo que, al no convocar una sesión extraordinaria, pedirán tocar el punto en la sesión ordinaria del viernes 12 de noviembre. Si Zúñiga no programa a debate el tema realizarán una reiteración, caso contrario, el consejero de mayor edad lo hará.

Cáceres buscar atornillarse en el cargo

Uno de los primeros pedidos que deberá tramitar Ysrael Zúñiga es el pedido de licencia que solicitó por 45 días el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. La autoridad, quien espera que se dictamine si acata prisión preventiva, solicitó este permiso sin goce de haber, pero por motivos personales y familiares. El consejero Hancco indicó que propondrán que se conforme una comisión ad hoc para emitir un dictamen y que luego pase al pleno para el debate.