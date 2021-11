Walter Ayala informa que no podrá asistir a comisión de Defensa del Congreso

El ministro de Defensa, Walter Ayala, informó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso que no podrá asistir a la sesión de este viernes. La invitación del mencionado grupo de trabajo, que preside el congresista de Avanza País José Williams, tenía como objetivo que el titular de Defensa brinde explicaciones respecto a las últimas disposiciones de la cartera que dirige.

“Debido a compromisos asumidos con anticipación, no será posible mi participación en la citada reunión, por lo que agradeceré reprogramar mi asistencia”, expresó Ayala mediante un oficio dirigido al presidente de la Comisión de Defensa, quien confirmó la propuesta del ministro.

Williams Zapata invitó a Ayala Gonzáles a fin de que sustente la aprobación de la Resolución Suprema que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú en Lima y Callao, así como a los recientes cambios de los comandantes generales de la Fuerza Aérea y del Ejército del Perú.

El último jueves, José Wiliams cuestionó y catalogó como un “atropello a la institucionalidad” los relevos que se efectuaron en las entidades castrenses por disposición del presidente de la República, Pedro Castillo, y el ministro de Defensa, Walter Ayala.

“Los Comandantes Generales del EP y la FAP, a sólo tres meses de ser nombrados, fueron pasados al retiro, se enteraron por los medios de comunicación, es un atropello a la institucionalidad de las FFAA . El Mindef deberá explicar esto y el empleo de las FF. AA. en orden público”, manifestó Williams en un tuit.

Ministerio de Defensa evalúa crear un “batallón de apoyo al orden interno”

Walter Ayala afirmó que el despacho de Defensa evalúa implementar un “batallón de apoyo al orden interno”, grupo que brindaría respaldo constante a la Policía. Reiteró que la presencia de militares no releva de la responsabilidad de mantener la tranquilidad ciudadana a los efectivos policiales.

“Estamos evaluando crear el batallón de apoyo al orden interno. Se trataría de —justamente, para que no digan (que los militares) son improvisados, a pesar de que no lo son porque tienen estudios y capacitación— un batallón donde se le va a dar cursos de derechos humanos y seguridad ciudadana”, declaró a la prensa en exteriores de Palacio de Gobierno.

“Esto no quiere decir que van a invadir fueros de la Policía, sino que para que no hayan estos comentarios de que solo van a ir a disparar, lo cual está mal. No olviden que las FF. AA. están prestando apoyo actualmente al Ministerio de Salud. ¿Acaso ustedes han visto que las Fuerzas Armadas en los colegios están disparando? No, están haciendo respetar el orden interno”, agregó.