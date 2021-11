Castillo afirma que no le preocupa la oposición ni quienes “no conciben haber sido derrotados”

El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró este jueves 4 de noviembre que no le preocupan los sectores críticos a su Gobierno ni aquellos grupos políticos que no aceptan los resultados de las Elecciones Generales 2021, comicios en los que poco más del 50% del electorado respaldó la candidatura del maestro rural, quien este jueves participó en un evento junto con la vicepresidenta Dina Boluarte en San Juan de Lurigancho.

“A mí no me preocupa la oposición. A mí no me preocupan aquellos que todavía no conciben haber sido derrotados por la voluntad de ustedes, por los sueños de este pueblo, por este pueblo sediento de muchas oportunidades”, declaró Castillo Terrones al público que asistió al lanzamiento del sistema Mankachay Perú en SJL.

El mandatario también saludó la decisión del pleno del Congreso de otorgar el voto de confianza a su Consejo de Ministros, que es presidido por la primera ministra, Mirtha Vásquez.

“Yo quisiera agradecer y reconocer este trabajo democrático y crítico que se ha dado en el Parlamento, Así son las decisiones, así es la vida política y la vida democrática en el Perú. Somos respetuosos de las decisiones que se den y también somos respetuosos y seremos responsables del encargo que nos ha hecho este pueblo”, agregó el presidente.

En esa misma línea, el gobernante anunció que el Poder Ejecutivo presentará proyectos de ley para que “no solamente las ollas comunes, el servicio del agua, el servicio de la luz se garantice en todos los hogares del país, sino también otros derechos”.

“Desde acá llamo al Congreso de la República, al resto de autoridades, a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Corte Suprema, para que de una vez por todas hagamos una sola fuerza para luchar contra la corrupción enquistada por años en este pueblo”, añadió Pedro Castillo.

Pedro Castillo: “Nuestros ministros están en constante observación”

Al cierre de su discurso, el presidente Pedro Castillo agradeció la presencia de sus ministros de Estado y aseveró que todos los titulares del Consejo de Ministros “están en constante observación”.