El ex primer ministro y congresista de la República Guido Bellido volvió a pronunciarse a través de sus redes sociales. Esta vez, se refirió al presidente Pedro Castillo y lo tildó como “sindicalista básico”. Así mismo, afirmó que el mandatario “no es de izquierda”.

Bellido, en su cuenta de Twitter, menciona que Pedro Castillo no estaría ejerciendo una gestión de política izquierdista.

“ El hermano presidente Pedro Castillo no es de izquierda . Tengo la convicción plena de afirmar que su práctica y como procesa las ideas no corresponde a una formación política de izquierda, sino a un nivel sindicalista básico, por tanto, no lleva un gobierno de izquierda socialista”, sostuvo.

El tweet de Bellido apareció tras el voto de confianza que fue otorgado al gabinete de Mirtha Vásquez. El congresista fue uno de los 16 parlamentarios de Perú Libre que votaron en contra.

Guido Bellido critica al presidente Pedro Castillo y lo llama “sindicalista básico” . Foto: Twitter

Otros legislados oficiales que también marcaron en contra de la confianza fueron Waldemar Cerrón, Alex Flores, Alfredo Pariona y Guillermo Bermejo . La acción muestra cierto fraccionamiento en el partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo.

Antes del voto de confianza, Bellido publicó en sus redes sociales que los congresistas que integran el partido al que pertenece votarían en concordancia con sus “principios ideológicos y políticos”.