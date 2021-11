Ministerio de Defensa evalúa crear un “batallón de apoyo al orden interno”

A su salida de Palacio de Gobierno, Walter Ayala, actual ministro de Defensa, respondió las consultas de la prensa y dio nuevos alcances sobre cómo intervendrán las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú para luchar contra la delincuencia en Lima y Callao. El Ministro se expresó sobre la diversidad del rubro de apoyo que podría brindar la institución militar como parte de sus funciones. Aclaró que esto se realizaría en cualquier momento siempre que sea requerido: como cuidando instalaciones de interés nacional, de servicio público, o brindando cercos perimétricos para que la PNP pueda actuar.

Según detalló el ministro Ayala en sus declaraciones, las FF. AA. están prestas a apoyar a la PNP siempre y cuando esta lo requiera y dentro del marco constitucional. Expresó que actualmente se encuentran apoyando al sector Salud en el marco de las vacunas contra la COVID-19. Además, también se refirió a la creencia generalizada de que dichas fuerzas militares serían peligrosas en las calles debido a un potencial accionar negligente o a un actuar incorrecto en términos de seguridad civil, a lo que el ministro respondió que dicha creencia no es sino infundada y no refleja a la institución militar que está capacitada para la diversidad de su labor.

“Las Fuerzas Armas reciben constante capacitación, son profesionales. Son gente estudiada que han hecho 5 años de escuela, tienen maestría, doctorados, tienen toda esa capacitación. No es verdad que van a salir para comenzar a disparar”, puntualizó Ayala.

Ministro de Defensa realizó nuevos alcances a la prensa sobre la colaboración de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad ciudadana. Foto: captura Twitter Mindef