Dina Boluarte: “Sí queremos una oposición, pero una oposición leal con su patria”

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró este viernes que el Gobierno del presidente Pedro Castillo no está en contra de una oposición que sea “leal con su patria” y “con las necesidades del pueblo”. La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social dio dichas declaraciones durante el lanzamiento del sistema Mankachay Perú en San Juan de Lurigancho, evento en el que también participó el jefe de Estado, ministros y autoridades locales.

“Tenemos que estar al lado de nuestro presidente. Diciéndole a la oposición: ‘Queremos una oposición, sí, pero una oposición leal con su patria, con las necesidades del pueblo, para resolver los problemas que ellos no han resuelto en estos 30 años y en 200 años de república’. Aquí estamos y aquí estaremos”, expresó Boluarte.

En esa misma línea, instó a los bloques críticos al Gobierno de Castillo a que sean leales “con la patria peruana” y que respalden al mandatario. Asimismo, ante los llamados a una vacancia presidencial por un sector radical de la oposición, Boluarte Zegarra recordó a la ciudadanía presente que un mandato debe durar cinco años, de acuerdo con la Constitución Política del Perú.

“No nos vamos a salir de ninguna ruta. Estamos acá para resolver el tema alimentario, de salud, de educación, pero tenemos que ser la fortaleza de nuestro presidente Pedro Castillo y tiene que cumplir sus 5 años conforme la constitución lo manda. Tenemos que decirle desde acá a la oposición que sea leal con la patria peruana y que respalden a nuestro presidente constitucional”, señaló la vicepresidenta.

Pedro Castillo afirma que no le preocupa la oposición

El presidente Pedro Castillo aseguró esta jornada que “no le preocupa la oposición”, ni “aquellos que no conciben haber sido derrotados por la voluntad” de la población que respaldó su candidatura en los últimos comicios generales.