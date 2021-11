Javier Ísmodes: “Ysrael Zúñiga tomó su camino y ya sabemos cual fue”

Por: Elizabeth Huanca

El ex candidato al gobierno regional por Arequipa Transformación, Javier Ísmodes llevó al consejero Ysrael Zúñiga en su lista. En la fórmula política también estaba Mario Jacobo, fundador de la agrupación política. Los dos últimos son investigados por pertenecer a la organización criminal liderada por el gobernador Elmer Cáceres. En esta entrevista, Ísmodes explica la relación con ambos personajes y deslinda responsabilidad política.

Fue la cara de Arequipa Transformación, postuló junto al consejero Ysrael Zúñiga para el Gobierno Regional también con Mario Jacobo, dueño de la agrupación, ambos son acusados de pertenecer a una organización criminal?

Hay que trazar el tema desde el punto de vista legal y político. Sobre el primero, hay un proceso en curso y desde lo político, el señor Zúñiga tomó la decisión de asumir la representatividad de la consejería de forma autónoma sin ningún vínculo con nosotros, desde el día siguiente día que fue electo. Con el señor Jacobo nunca tuve contacto directo, mi contacto era Genaro Castro y Deysi Guerra. Tras el proceso ellos me enviaron una carta agradeciéndome mi participación como invitado y decidieron continuar con su proyecto político de forma autónoma.

A Ysrael Zúñiga usted lo llevó al partido, ¿no idearon juntos una línea política?

Cuando lo invitamos a Ysrael le explicamos nuestro plan de gobierno. No ganamos la elección, pero se obtuvieron dos consejerías. A ambos consejeros los invitamos a trabajar como una oposición respetuosa y constructiva, el único que quedó siendo coherente con lo que propusimos fue el señor Silvio Arias, el señor Zúñiga me dijo que él era autónomo, que había llegado donde estaba por su propio trabajo, por sus votos, por lo tanto no le debía nada a nadie. Ysrael eligió su camino y ahora sabemos cuál fue.

Zúñiga ha seguido la línea trazada por Mario Jacobo que es el fundador…

Con Jacobo nunca hubo una directiva con respecto a la candidatura. Una cosa es el movimiento, otra la propuesta de la candidatura. Ysrael ha tenido plena libertad de ejercer, no existe un mandato imperativo con respecto a lo que debe hacer un consejero regional.

¿No hay una responsabilidad política de la agrupación y de ud porque finalmente era la cara de la agrupación?

Fui (la cara), pero de ninguna manera puede haber responsabilidad, sería absurdo porque se supone que uno confía en las personas en razón a lo que conoces de ellas, pero después sus conductas empiezan a variar o son oscuras, esa no es responsabilidad mía. Mal haría en cargar con la responsabilidad de las conductas lícitas o ilícitas de las personas. Estoy absolutamente apartado de todo esto.

En el caso de Jacobo resulta inverosímil creer que no había relación con él, era el fundador del partido e iba en su fórmula de consejeros con el número 3…

Cuando hay una alianza eso se maneja políticamente, eso no quiere decir que yo tenga un vínculo con el señor Jacobo. El señor Jacobo se puso a apoyar a Cáceres Llica en segunda vuelta. Yo llegué a un acuerdo con un movimiento, no con una persona. Yo no puedo ser responsable de lo que hagan las personas o el movimiento, este nos permitió postular, pero no significa que sea responsable de lo que se hizo después.