Darwin Espinoza: “Le recuerdo al presidente que cada vez hay más pobres en un país rico”

El congresista Darwin Espinoza de Acción Popular (AP) aseguró que su bancada se esforzó en buscar puentes de diálogo con Mirtha Vásquez, con la finalidad de llegar a acuerdos para apoyar el voto de confianza. Lamentó que las recomendaciones no fueron tomadas en cuenta , por lo que se les dificultaría apoyar la investidura del gabinete ministerial.

“Nosotros estamos aquí tratando de hilar puentes, pero a veces no nos lo permiten. Tenemos a ministros cuestionados y otros que han sido recomendados por personas que dicen representarnos. (…) Vamos a exigir que el Gobierno y el presidente comience a tener mejores perfiles o mejores cuadros para ocupar estos ministerios. Hay que hacerle recordar al presidente que cada vez hay más pobres en un país rico” , expresó durante su intervención ante el Pleno.

En esta línea, Darwin Espinoza consideró que el gobierno del presidente Pedro Castillo viene cometiendo suficientes errores que justifican no entregarle la confianza a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez. “En esto se ha enfocado este gobierno, en cometer errores bastante llamativos. Parece que quisieran que les neguemos la confianza” , agregó.

Nombran a Avelino Guillén como ministro

El exfiscal supremo Avelino Guillén se convirtió en el nuevo ministro del Interior del Gobierno de Pedro Castillo tras jurar el cargo en Palacio de Gobierno este jueves 4 de noviembre, minutos antes de que inicie la sesión en donde el pleno del Congreso decidirá si le da la confianza al gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez.

Avelino Guillén juró como ministro del Interior este jueves 4, poco antes de iniciarse el debate en el Pleno sobre el voto de confianza.

Guillén Jáuregui es el tercer titular del Ministerio del Interior (Mininter) que tiene la actual gestión presidencial y asume el puesto tras la salida de Luis Barranzuela, quien presentó su carta de renuncia luego de la celebración que realizó en su casa de Surco el 31 de octubre, pese a que las reuniones sociales estaban prohibidas.

También piden la salida del ministro de Producción

A pesar de la salida de Luis Barranzuela, Darwin Espinoza consideró que aún permanecen personas cuestionadas en el gabinete Vásquez, en referencia a los ministros José Incio Sánchez (Producción) y Carlos Gallardo (Educación). El titular de Produce es cuestionado por los acciopopulistas por haber aceptado el cargo sin haberlo consultado antes con el partido.

Acción Popular pide la salida del ministro José Incio Sánchez del gabinete Vásquez. Foto: Andina